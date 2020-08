Mini Cabrio hrozí zánik. S otevřeným modelem se údajně v nové generaci nepočítá

Nad Mini bez střechy se podle všeho stahují mračna. Jak uvádí weby Automotive News a rovněž BMW Blog, automobilka počítá s ukončením produkce kabrioletu hned po odchodu současné generace modelové řady. Přestože malé kabrio nikdy nebylo masovou záležitostí, o vůz klesá zájem a jeho vyškrtnutím z nabídky by značka finančně ušetřila.

Cabrio bylo vždycky ve stínu mnohem populárnějšího hatchbacku, nicméně po stránce produkce je model s úzkým okruhem zájemců složitější a tedy i nákladnější na výrobu. Za minulý rok Mini vyrobilo přes 30.000 kusů, což je od roku 2016 pokles o 14 %.

Přidejte plány mateřského BMW Group na zjednodušení nabídky modelů a možný příchod nových SUV/crossoverů Mini a stylové Cabrio najednou vypadá postradatelně. Tato generace třídveřového Mini tedy bude pro kabriolet velice pravděpodobně závěrečná.

Zájemci o otevřené Mini ale nemusí ještě pár let smutnit. Současná generace nejmenších Mini se chystá do důchodu až v roce 2024. Namísto vývoje nové generace totiž automobilka plánuje pro svůj model v nejbližší době druhou vlnu modernizace. Lze tedy očekávat, že alespoň do roku 2024 zůstane kabriolet součástí portfolia.