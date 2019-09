Miloš Zeman používá vozy Škoda od jeho nástupu do prezidentského úřadu v roce 2013. Vozům Superb druhé generace byl věrný až do roku 2015, kdy převzal Superb třetí generace, a dokonce se stal jeho prvním uživatelem v České republice. Později přibyla do flotily prezidentských vozů také Škoda Kodiaq. SUV Zeman využívá při svých krajských cestách či při událostech, jejichž charakter nevyžaduje státnickou limuzínu.

Škoda poskytuje vozy Útvaru pro ochranu prezidenta při Ministerstvu vnitra na základě Smlouvy o nájmu vozidla. Vždy po jednom roce provozu vozidel dochází k výměně. Ta připadla na Den české státnosti a proběhla na Zámku Lány. Prezident republiky dnes rovněž slaví své 75. narozeniny, vozy Superb a Kodiaq ale pochopitelně nedostal jako dárek. Jde o verze Laurin & Klement s motory 2.0 TSI/200 kW (Superb) a 2.0 TSI/140 kW (Kodiaq). Oba vozy standardně disponují převodovkami DSG a pohonem všech kol.

Škoda Superb stihla v letošním roce projít faceliftem. Pro potřeby prezidenta republiky je nad rámec standardní výbavy doplněn držáky vlajek na předních blatnících a na přání ochranné služby policie i výstražným zařízením s majákem, kamerami a vysílačkou.

Sériová výbava Škody Superb Laurin & Klement zahrnuje třeba virtuální kokpit, Matrix LED světlomety, LED svítilny s animovanými směrovkami, vyhřívaná sedadla (vpředu i ventilovaná), progresivní řízení, audio Canton s deseti reproduktory a subwooferem, zatmavená zadní okna či vkládané tkané koberce Lounge Step. Bez doplňkové výbavy (držáky vlajek, majáky, kamera, vysílačka) vyjde takový vůz na téměř 1,2 milionu korun (1.168.900 Kč za auto, 17.500 Kč či 23.800 Kč za černý lak karoserie).

Škoda Kodiaq Laurin & Klement je o téměř 100.000 Kč levnější než Superb (s motorem 2.0 TSI/140 kW stojí 1.070.900 Kč). Výbava zahrnuje virtuální kokpit, kožené čalounění sedadel, adaptivní tempomat, podvozek DCC, volič jízdních režimů s módem Off-road, panoramatický kamerový systém, elektricky nastavitelná přední sedadla, vyhřívané čelní sklo či bezdotykové ovládání víka zavazadlového prostoru.