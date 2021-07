Letošní závod Mille Miglia se konal od 16. do 19. června. Závodníci museli překonat tradiční trasu z Brescie do Říma a zpět ve čtyřech náročných etapách, které vedly skrze ty nejkrásnější místa a města Itálie.

Letošní ročník jsme byli u toho a měli jsme tak příležitost prožít tento cirkus benzinu a oleje na vlastní kůži. Na místě jsme natočili pár krátkých záběrů, které vám snad přiblíží atmosféru v dalším díle našeho pořadu.

Mille Miglia 2021, den čtvrtý: Dokonáno! Sláva vítězům, obrovská čest poraženým

Bylo to opravdu neskutečné a už teď se nemůžeme dočkat dalšího ročníku. Historie závodu má ale i své temné stránky. Jaké? I to se dozvíte v novém dílu našeho pořadu Týden na zpátečku. Závod se jel poprvé v roce 1927 a vznikl v podstatě na truc. Místním boháčům se totiž nelíbilo, že Brescia přišla o Velkou cenu.

Trasa ostrého závodu vedla z lombardského města do Říma a zpět a měla tvar osmičky. První ročník jeli pouze Italové. Krása tohoto eventu se ale rychle rozkřikla po celé Evropě a zanedlouho šlo o mezinárodní utkání těch nejlepších značek a jezdců.

Do roku 1957 se jel závod celkem čtyřiadvacetkrát. Trasa se téměř každý rok měnila, aby si turistický ruch užilo co nejvíce toskánských měst. Tvar osmičky postupně vystřídal klasický okruh, kdy se jede po pobřeží a vnitrozemím. Letos se jelo do Říma po pobřeží a zpět vnitrozemím.