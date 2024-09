Legendární Mika Häkkinen slaví 56 let! Létající Fin má k Česku ty nejužší vazby

Známé závodnické přísloví říká: „If you want to win, employ a Finn.“ Tedy v překladu a bez rýmu „Když chcete vyhrát, zaměstnejte Fina.“ Týmy, v jejichž barvách závodil Mika Pauli Häkkinen mohou potvrdit, že je to pravda.

Narodil se 28. září 1968 v Vantaa rodičům Harrimu a Aile Häkkinenovým. Harri pracoval jako operátor krátkovlnného rádia a příležitostný taxikář, zatímco Aila byla sekretářkou. Už jako dítě Mika projevoval vášeň pro rychlost – v pěti letech mu rodiče pronajali motokáru, s níž během své první jízdy havaroval. Toto nadšení ale přetrvalo, a tak dostal vlastní motokáru, se kterou se později stal vítězem několika juniorských soutěží.

Jeho kariéra rychle nabrala tempo, když vyhrával tituly v severských šampionátech v motokárách a poté vstoupil do světa závodů formulí. V roce 1988 získal titul v britské sérii formula 3, což mu otevřelo dveře do formule 1. První jízdu ve vrcholné kategorii zažil v monopostu týmu Benetton v rámci testování, ostrý start v F1 přišel v roce 1991 v týmu Lotus na Velké ceně USA. V celkovém pořadí na konci sezony mu patřila šestnáctá příčka, nejlepším umístěním roku bylo páté místo na Velké ceně San Marina.

Další zastávkou mu byla stáj McLaren, k níž se připojil v roce 1993 – původně jako závodní jezdec, ale tým najal Michaela Andrettiho a na Häkkinena zbyla role testovacího pilota. Andretti ale nesplnil očekávání – více závodů nedojel než dojel a tak ho Mika nahradil na poslední tři klání. V prvním – Grand Prix Portugalska - havaroval, v dalším v Japonsku ale byl poprvé v životě „na bedně“ v rámci F1. V posledních závodech sezony v Austrálii ho zradila technika, takže opět nedokončil.

U McLarenu zůstal až do svého odchodu z F1 v roce 2001, získal s ním dva tituly v šampionátu jezdců 1998 a 1999, 20 vítězství, jeho bitvy s Michaelem Schumacherem se zapsaly mezi legendární rivality v královské disciplíně. V roce 1995 se velmi vážně zranil po defektu pneumatiky a nárazu svého monopostu – krvácel z úst, dusil se, musela mu být provedena okamžitá tracheotomie skrze otvor v krku. Měl také prasklou lebku.

Jednou z jeho významných návštěv v České republice byla ta v roce 1999, kdy během mediálního turné navštívil Prahu po svém druhém vítězství ve světovém šampionátu. Během ní návštěvy poskytl rozhovor televizi Nova a zúčastnil se tiskové konference, kterou sledovali lidé po celém světě. Bylo to pro něj první veřejné vystoupení od zisku titulu, a proto přitáhlo velkou pozornost.

Se svou první manželkou Erjou byl v letech 1998 až 2008 a má s ní dvě děti. Jeho druhá manželka Markéta Remešová pochází z Plzně. Setkali se na golfovém turnaji v roce 2007 a od té doby žijí společně v Monaku, kde se Markéta věnuje podnikání a pomáhá ženám s problémy neplodnosti. Mají tři děti, přičemž první (Ella Emilia Häkkinen) se narodilo v Plzni.

Do České republiky jezdí Mika Häkkinen pravidelně, uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2022 - jezdí sem na prázdniny s dětmi, líbí se mu místní příroda a venkov a Prahu považuje za jedno z nejkrásnějších měst na světě. České jídlo považuje za vynikající, pokud ovšem nedržíte dietu.