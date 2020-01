Michael Schumacher je známý svými vražedně rychlými časy na kolo a schopností zkrotit svůj monopost i za silného deště. I díky tomu se mu přezdívalo Regenkönig (Král deště). Jeho 21 let dlouhá kariéra je plná neuvěřitelných momentů a obdivuhodných výkonů. Jak ale tento závodník začínal?

Michael Schumacher se narodil 3. ledna roku 1969 v německém městě Hürth, poblíž Kolína nad Rýnem, zedníkovi Rolfu Schumacherovi a jeho ženě Elizabeth. Když byly malému Michaelovi čtyři roky, upravil mu jeho otec šlapací motokáru motorem z malého motocyklu.

Tehdy se ovšem hvězdná kariéra ještě nekonala, malý Schumi totiž po chvíli narazil do stožáru. Otec ale zřejmě v mladém chlapci uviděl jiskru a vzal ho na místní motokárovou dráhu v nedalekém městečku Kerpen, kde se stal nejmladším členem motokárového klubu.

Otec mu postavil novou motokáru z vyřazených dílů a Michael získal již v šesti letech svůj první titul v klubovém šampionátu. Aby se synovi dostalo dostatečné finanční podpory, začal Rolf pronajímat a opravovat motokáry. Manželka Elizabeth mezitím začala pracovat v kantýně na dráze. Ani tak ale neměli dostatek finančních prostředků, když bylo potřeba koupit nový závodní motor, a tak mohl malý závodník pokračovat pouze díky finanční pomoci místního podnikatele.

Další problém nastal, když přišla řeč na závodní licenci. Podle německých předpisů je k jejímu získání nutné dovršit minimální věk čtrnácti let. Schumi, kterému bylo teprve dvanáct, si proto zajel do Lucemburska, kde to předpisy umožňovaly již v tomto věku. O dva roky později si zařídil i německou licenci, ještě předtím ale dokázal vyhrát německý šampionát juniorů.

Rok poté už vyhrával jeden šampionát za druhým. Někdy tou dobou také nechal školy a začal pracovat jako automechanik. První kroky ve formulích podnikl již v devatenácti letech, kdy se přihlásil do šampionátů Formula Ford a Formula König, což je takový vstup do světa formulového závodění. Vyhrál oba.

O rok později, v roce 1989, podepsal smlouvu se závodním týmem Wilhelma Friedricha Webera, známého spíš jako Willi Weber, do šampionátu Formule 3. Další rok jej vyhrál a zajistil si tak juniorský program od automobilky Mercedes v soutěži World Sportscar Championship, což byl vytrvalostní závod a předchůdce dnešní WEC. V sezóně 1990 vyhrál jeden závod s vozem Mercedes-Benz C11 a skončil pátý celkově. V této sezóně se zúčastnil také LeMans, kde skončil také pátý.

První zářez ve Formuli 1 přišel v roce 1991, kdy byl Schumi ještě pod smlouvou Mercedesu. Tehdy zaplatila německá automobilka závodnímu týmu Jordan 150.000 dolarů za řidičské sedlo pro Schumachera, a ten si odjel svůj první závod ve Formuli 1 při Velké ceně Belgie na okruhu Spa. Pro problémy se spojkou závod bohužel nedokončil.

Michael Schumacher a Benetton

Na další závod byl již angažován stájí Benetton, kde odjezdil zbytek probíhající sezóny, ovšem bez valných výsledků. Nejlepší umístění bylo při Velké ceně Itálie, kde dojel pátý. O rok později již skončil třetí celkově, s celkovým počtem 53 bodů. V této sezóně se také poprvé podíval na stupeň vítězů, když při Velké ceně Mexika skončil na bronzové pozici. A to byl monopost Benetton o dost zastaralejší, než dominující Renaulty.

Dařilo se ale další sezónu. Při té se Schumacher podíval na stupně vítězů hned devětkrát, a také si v Portugalsku dojel pro první vítězství. Za sebou nechal například Alaina Prosta. Skončil čtvrtý celkově.

Pořádná jízda začala až v tragickém roce 1994, kdy při nehodě zahynul Ayrton Senna, který byl Michaelův vzor. Schumacher vyhrál první čtyři závody a pro vítězství si pak dojel ještě třikrát. Tento rok byl však pro stáj Benetton smolný, když je i s Ferrari a stájí McLaren vyšetřovala FIA kvůli údajným elektrickým pomocníkům v monopostech. Stáje Benetton a Ferrari dostaly pokutu ve výši 100.000 dolarů, McLaren vyvázl bez újmy. Tehdy si formule ještě nebyly tak rovny, jako je tomu dnes.

Nicméně i přes veškeré problémy si Schumacher vybojoval svůj první šampionát a titul obhájil i v následujícím roce. Vyhrál devět ze sedmnácti závodů. Z této sezóny také pochází památná jízda, kdy se na Velké ceně Belgie kvalifikoval šestnáctý, ale závod přesto vyhrál.

Michael Schumacher, Rudý Baron

Pak ale přišel rok 1996 a Schumi se konečně dostal do barev, ve kterých ho nyní zná celý svět. Předčasně ukončil svou pětiletou smlouvu u stáje Benetton a nechal se najmout stájí Ferrari za šedesát milionů dolarů. Ve Ferrari potřebovali pořádného tahouna jako sůl, jejich poslední šampion si pro vítězství dojel v roce 1979. Jízda mohla začít.

Začalo se sice hezky zvolna, v roce 1996 skončil třetí celkově, ale jeho jízda v červeném monopostu byla natolik pompézní, že uchvátil i ostřílené matadory. Sir Stirling Moss o něm při španělském závodě řekl, že to nebyl závod, ale ukázka brilance.

O rok později byl titul již nadosah. Schumi si vedl dobře a do posledního závodu vstoupil s jednobodovým náskokem. Při finální jízdě měl ale problém s monopostem a držel se za vedoucím závodu, kterým byl Jacques Villeneuve. Schumi se snažil vyprovokovat nehodu a byl diskvalifikován ze šampionátu.

V roce 1998 se naplno rozjela rivalita s finským jezdcem Mikkou Häkkinenem. Oba předváděli mistrovskou jízdu. Pro titul si dojel Hakkinen a následující rok byl pro Schumiho také smolný, když havaroval kvůli selhání brzd a zlomil si nohu. Od roku 2000 to však byla zcela jiná jízda.

V průběhu let 2000 až 2004 vyhrál Rudý Baron víc závodů než kterýkoli jiný jezdce v historii. Když mu na jedné tiskové konferenci po závodě sdělili, že již vyhrál víc závodů než jeho idol Ayrton Senna, rozplakal se. Vyhrál čtyři tituly mistra světa v řadě a v roce 2003 tak svým šestým titulem porazil dosavadního rekordmana, Juana Manuela Fangia. Rok poté vyhrál 13 z 18 závodů.

V roce 2005 přišla změna. FIA vydala nová pravidla, která nařizovala měnit pneumatiky pouze v případě defektu nebo mokré trati. Toto omezení dalo výhodu stájím s pneumatikami Michelin, oproti těm s plášti Bridgestone a ukončilo tak dominanci Ferrari. V roce 2005 vyhrál svůj první šampionát Fernando Alonso.

Rok 2006 byl pro Rudého Barona posledním. Vyhrál sedm závodů a předal tak pomyslnou štafetu Alonsovi, který tehdy odstartoval svou hvězdnou kariéru. Ferrari vydalo v jednom z posledních závodů sezóny prohlášení, že Schumacher odchází do závodního důchodu. Ten toto prohlášení také potvrdil.

Po této události jej osobnosti jako Niki Lauda a David Coulthard prohlásili za nejlepšího jezdce v historii Formule 1. V následujících letech však i nadále pracoval pro Ferrari, kde fungoval jako konzultant a pomáhal i s vývojem osobních automobilů.

Michael Schumacher a návrat do kokpitu

Schumacher ale ještě neřekl své poslední slovo. Chtěl se opět vrátit do sedla Ferrari, ale kvůli nehodě, kterou měl v roce 2009 na motocyklu, to nebylo možné. Měl poraněný krk a musel se léčit. Ještě v témže roce ale oznámila stáj Mercedes, že v následující sezóně pojede v jejich barvách Nico Rosberg a Michael Schumacher, který již byl zcela uzdraven. A tak se také stalo. Za tříletou smlouvu tehdy dostal dvacet milionů dolarů.

Rok 2010 však nebyl rokem slavného návratu. Schumacher nevyhrál ani jeden podnik a v závodech se i přes snahu držel zkrátka. Ve Valencii dokonce dojel patnáctý, což byl nejhorší výsledek jeho kariéry. Sezónu dokončil devátý.

Hvězdná jízda se nekonala ani následující rok, Schumacher nevyhrál jediný závod, nepatřilo mu ani jedno nejrychlejší kolo a ani jedna pole position. O rok později si zajel nejrychlejší kolo na německé Grand Prix a tento rok jeho kariéra ve Formuli 1 také definitivně skončila. Jeho poslední závod byla Velká cena Brazílie, kde skončil na sedmém místě.

Michael Schumacher a osudná nehoda

Schumacher je ženatý s Corinnou Betschovou, bývalou přítelkyní jeho rivala Heinz-Haralda Frentzena. Mají dvě děti, dceru Ginu-Mariu a syna Micka, který se také angažuje v motorsportu. Kvůli výhodným daním bydleli v Monaku, poté se ale celá rodina přestěhovali do Švýcarska, kde bydlí dodnes.

29. prosince roku 2013 utrpěl Michael při lyžování vážný úraz hlavy. I přes nasazenou ochrannou přilbu upadl po nárazu do skály do kómatu. Jeho žena po převozu do nemocnice zveřejnila, že se nachází v kritickém stavu. Den poté podstoupil operaci hlavy a jeho stav je od té doby neznámý. Žena mu nechala na švýcarském sídle postavit soukromé sanatorium, kde se Michael momentálně léčí.

Některé zdroje tvrdí, že je Schumacher v bdělém stavu a podstupuje rehabilitaci, některé zas, že je stále v kómatu. Jeho žena ale minulý týden prohlásila, že jeho padesáté narozeniny oslaví společně jako rodina.

Celosvětově uznávaný a jeden z nejlepších jezdců historie motorsportu bojoval proti Ayrtonu Sennovi i Fernandu Alonsovi. Byl několikrát obviněn a potrestán za nebezpečnou jízdu a jeho kariéra je protkána úžasnými momenty. Sedminásobný mistr světa je s 91 vyhranými závody na kontě dodnes statisticky nejúspěšnější jezdec v historii Formule 1.

Schumacherova rodina také k příležitosti jeho 50. narozenin spustila společně s nadací Keep Fighting virtuální muzeum, věnované právě slavnému závodníkovi. Jde o aplikaci, kterou si můžete stáhnout do chytrého telefonu a připomenout si nejlepší momenty Schumacherovy kariéry nebo se dozvědět něco zajímavého.