MG4 ostatním zase vypálí rybník. Ostrý hatchback má mít 429 koní, snad si zachová i nízkou cenu

Po nadzvednutí mandlí svým konkurentům díky nízké ceně se v MG rozhodli ještě pro ostrý hatchback s výkonem, jaký tu v této kategorii ještě nebyl.

O MG4 a kombíku MG5 se v posledních týdnech hodně mluví. Aby také ne, když verze MG4 Electric stojí pod osm set tisíc, čímž drtivě podstřeluje většinu svých konkurentů. MG si ale historicky vybavíte asi spíše jako sportovní automobilku, ne jako dostupný elektromobil pro masy. Sportovní ambice značka již několikrát naznačila, třeba konceptem Cyberster, nyní je tu ale něco reálnějšího a mnohem bližšího.

Internetový magazín DrivingElectric odhalil chystanou ostrou verzi modelu MG4, která se bude jmenovat XPower a představit by se měla na červencovém Festivalu v Goodwoodu. Příchod této věci naznačil již obchodní ředitel MG Guy Pigounakis v rozhovoru pro Auto Express. Verze XPower by měla vycházet z vyšší výbavy Elegance, která se v Anglii prodává jako Trophy a u nás vyjde na 884.960 Kč.

Auto Express uvádí, že novinka bude mít stále jen jeden zadní elektromotor, nicméně název by mohl napovídat i pohon všech kol. Každopádně výkon by měl být až 429 koní a točivý moment by měl dosahovat hodnoty 600 N.m. To má vyústit ve zrychlení na stovku za 3,8 sekundy a maximálku 200 km/h. Baterie o kapacitě 64 kWh má vydržet k ujetí 385 kilometrů a nabíjet bude možné výkonem až 150 kW.

Zavazadlový prostor se má zmenšit na 289 litrů. Ve výbavě mají být osmnáctipalcová kola, oranžové brzdové třmeny a zatmavená okna. V nabídce barev má pak být nově britská závodní zelená.

Více informací se zřejmě dozvíme před či během Goodwoodu, který se koná 13. až 16. července. Z konkurentů lze zmínit snad jen VW ID.4 GTX, které má výkon 299 koní a pohon všech kol. Jako první ostrý hatchback do zásuvky se označovala Cupra Born, nicméně ta má jen 231 koní.