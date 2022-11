Radosti Bezkonkurenční poměr cena/hodnota Snadné ovládání Prostorný vnitřek Jízdní komfort a stabilita v zatáčkách Starosti Pouze výškově stavitelný volant Mdlý motor Vysoká nakládací hrana kufru 7 /10

S vozy čínského původu máme v Česku minimum zkušeností. A běžný spotřebitel s nim jistě bude přistupovat s jistou obezřetností. Podívejme se ale do našeho každodenního života a zamysleme se, kolik výrobků z Číny denně používáme a možná o tom ani netušíme – od mobilních telefonů (i západních značek) přes fotovoltaické panely a baterie až po drony až po stále více vozidel – namátkou Tesla 3, DS 9, Volva S90 či XC60 nebo Dacia Spring.

Navzdory stále trvajícím vypjatým vztahům i různým obchodním válkám mezi „východem“ a „západem“ jsou naše světy propojené a to se nyní začíná projevovat i na evropském trhu s auty. Před nějakými deseti či patnácti lety zde platila čínská auta za obskurnosti a hříčky, prodávané (se špetkou nadsázky) za hotovost před supermarkety. Dnes je situace jiná – například Great Wall se již před více než deseti lety etablovalo na italském trhu, Lynk & Co patří se svým plug-in hybridem 01 mezi velmi úspěšné výrobce v západní Evropě, svou síť a nabídku dále rozšiřují Nio, Aiways, Xpeng a další postupně přibývají.

Na českém trhu od loňského roku oficiálně působí zastoupení značky Dongfeng a od letošního června také MG Motor. Tato původně britská automobilka patří od roku 2006 největšímu ze čtyř čínských státních podniků SAIC Motor, u nás nyní nabízí dva modely. Prvním je plug-in hybridní crossover EHS (systémový výkon 190 kW/258 k, až 52 km na elektřinu, základní cena 887.940 Kč) a druhým technikou klasický vůz se spalovacími motory – ZS. Představen byl před pěti lety a na evropský (nejprve britský) trh vstoupil koncem roku 2017. O dva roky později dostal facelift a toto aktualizované provedení je v Evropě k mání od roku 2020.

Po stránce rozměrů a účelu mu jsou konkurencí například Škoda Karoq, Seat Ateca nebo Dacia Duster. Z hlediska designu vám různé prvky ZS jistě připomenou jiné vozy, ale jako celek to působí jako normální (byť trochu generické) auto, určené pro evropské silnice. Příď má v sobě náznak Mazdy skrze rozměrnou čelní masku, světla z jistých úhlů působí trochu jako Hyundai i30 a korejský nádech mají i zadní světlomety. Karoserie má rovnoměrné spáry mezi jednotlivými díly a různé detaily typu výplní mřížek, lišt nebo zajímavých průhledných krystalů uvnitř světlometů budí dobrý dojem. Laciné nebo odfláknuté vám zvenčí nepřijde.

Uvnitř jako v Evropě

A ani zevnitř. Kdo by čekal ošklivé plasty a smrad lepidla, tomu bere MG vítr z plachet. Vnitřek má standard evropského auta po stránce kvality zpracování i srozumitelnosti obsluhy. I v této základní verzi Essential, tedy „cena od,“ zde najdeme v horní části převážně měkčenou palubní desku s čalouněním a vzorem á la karbon, dobře lícující díly, kvalitně působící švy barevnou nití. Zpracování je na velmi solidní úrovni, nic zde neskřípe ani nevrže.

Zmiňme si hned na začátek jediný opravdu vážný ergonomický nedostatek – volant je pouze výškově stavitelný ve všech čtyřech dostupných výbavách, takže vás čeká složitější laborování s polohou sedáku a opěráku (v šesti směrech), které ve výsledku nemusí vyhovovat úplně všem typům postavy. Když ale pohodlnou polohu najdete vše důležité máte po ruce i na očích. Základní funkce ovládáte skrze řadu tlačítek na středovém panelu – hlasitost, rychlost ventilace, teplotu, ofuk předního a výhřev zadního skla. Detaily se řeší na dotykové obrazovce s úhlopříčkou 10,1 palce – tu má každá výbava, obsah se liší dle provedení. Máme zde tři obří dlaždice pro ladění rádia, nastavení vozu a přesnější regulaci klimatizace – v posledním jmenovaném bodu je zajímavé, že nastavení teploty neprobíhá podle stupňů, ale na vícedílné škále od chladit hodně, středně, málo, nic, lehce topit, víc přitopit a grilovat.

Integrovanou navigaci mají všechny výbavy vyjma základní, ale tu snadno zastoupí vcelku bezproblémové připojení Android Auto nebo Apple CarPlay. Infotainment při startech sem tam škytne a v malém množstvím případů startuje nadvakrát – uvidíme, zda se to podaří do budoucna odladit. Za velmi dobrý nápad se dá považovat obraz parkovací kamery, promítaný do zpětného zrcátka. Je sice malý, ale k dispozici ho máte hned, nezávisle na startovací proceduře velké obrazovky. A když už jsme u couvání, standardně dodávané zadní parkovací senzory zobrazují nejen piktogramy, ale i vzdálenost k překážce v metrech. Bohužel se zpožděním, takže musíte pozpátku jezdit pomaleji.

Přístrojový štít je naprosto přehledný a bezproblémově čitelný. Kulaté budíky zde doplňuje barevný displej palubního počítače, jehož zajímavostí je, že kromě typických údajů o spotřebě, vzdálenosti a dalších drobnostech zobrazuje i teplotu pneumatik. Drobnou nevýhodou pro českého zákazníka může být, že veškeré údaje a nabídky (i na velké obrazovce infozábavního systému) jsou v angličtině, němčině a italštině.

V druhé řadě sedadel se pohodlně usadí dva dospělí s výškou do 180 cm, přičemž místa pro nohy je tak akorát a sedák leží relativně nízko nad podlahou. Pochvalu ZS zaslouží za dvě USB zdířky, které mohou pasažéři vzadu najít na zadní straně výstupku s loketní opěrkou. Kufr má dost vysokou nakládací hranu, jeho podlahu můžete uložit do dvou výšek. Celkem výrazně do něj zasahují podběhy zadních kol, mezi nimiž má šířku 87 cm. Hloubka zavazadelníku je 80 cm, od podlahy ve spodní poloze ke krytu má na výšku solidních 57 cm.