Na prodej je vzácný sporťák, který přizabil hvězdu Top Gearu. Postavili ho ze zbytků, přesto stojí za pozornost

Zajímavý kus britské automobilové historie hledá nového majitele. Kdysi šlo o propadák, dnes je atraktivním svědectvím své doby.

Psal se rok 2003 a britská automobilka MG byla ve finančních obtížích. A co se v takové situaci dělá? Správně, postavíte sporťák, který chce cenou i výkonem konkurovat třeba Porsche 911. A protože nemáte peníze, postavíte ho částečně ze zbytků. No, nebyl to moc dobrý nápad.

Model XPower tak využíval italské šasi z vozu Qvale Mangusta, americký motor z Mustangu, přední světla z Fiatu Punto a zadní z Fiatu Coupé, zrcátka z Roveru 75 nebo kliky z MG TF. Byl nabízen ve dvou verzích, standardní SV disponovalo 239 kW (324 k) a 410 Nm, zrychlilo na 96 km/h za 5,3 sekundy. Lepší SV-R nabídlo 287 kW (390 k) a 510 Nm, 96 km/h zdolalo za 4,9 sekundy a rozelo se až na 282 km/h. Na přání měl být k dispozici kit s nitrem, který údajně krátkodobě poskytoval okolo tisíce koní.

Vůz samozřejmě prošel testem britského Top Gear. A přestože Jeremy Clarkson konstatoval, že vnitřek vypadá ohavně a auto je brutálně nepohodlné a neotesané (při jednom manévru se v něm pořádně praštil hlavou o dveře), druhým dechem dodal, že má famózní zvuk, skvělé jízdní vlastnosti a je s ním pořádná zábava.

Potenciální zákazníci jeho nadšení příliš nesdíleli. Ve své době auto začínalo na zhruba 70 tisících librách a toto SV-R stálo 83 tisíc liber. I když tedy bylo pěkně rychlé a mělo lehkou celokarbonovou kapotáž, zákazníky nepodařilo se mu přebrat klienty Ferrari, Porsche nebo Lamborghini.

Údajně vzniklo 82 kusů, z toho 42 v rychlém provedení SVR a z nich 23 s volantem na „naší“ straně. A jeden exemplář je nyní k mání u londýnských prodejců DD Classics. Má stříbrnou karoserii, rudý vnitřek a nájezd jen 4222 kilometrů. Cena není uvedena, ale relativně nedávno se podobné SV-R prodalo za zhruba 1,7 milionu korun.