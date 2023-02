MG v roce 1970 navrhlo podmanivé kupé s motorem uprostřed v italském designu. Mělo nahradit MGB, ale nikdy nedostalo příležitost

Vypadal jako malý Lotus Esprit, ale přišel o šest let dříve. Koncept MG ADO21 je téměř neznámý prototyp, který měl nahradit fenomenální MGB.

Když se značky MG a Triumph spojily pod křídly British Leyland, začaly si vzájemně konkurovat. První pokus o nástupce MGB v podobě studie EX234 pohltily dějiny. V té době se „béčko“ prodávalo tak dobře, že ho jednoduše nebylo třeba. S odstupem času ale stárlo, a tak vedení značky začalo tlačit na vývoj nového modelu.

Název projektu ADO21 není náhodný. Písmenná zkratka je odvozena od vývojového střediska Amalgamated Drawing Office, vzniklého v padesátých letech pod British Motor Corporation. Po sloučení s British Leyland zůstala tato nomenklatura zachována pro většinu značek vyjma Roveru a Triumphu. Práce na novém projektu začaly roku 1968 v Abingdonu. Ideou bylo kompaktní sportovní kupé s motorem uprostřed.

Tato koncepce byla nejen atraktivní po vzoru italské produkce, vyžádala si ji převodovka z Austinu Maxi po její úpravě, za účelem hladšího řazení. Motor řady E poskytoval nebývale široké možnosti. Základem by se stala verze o objemu 1,5 litru. Poté by automobilka nabízela větší derivát o objemu 1,8 litru, ovšem kapacita šla zvětšit až na 2,2 litru. Motorově by novinka plně nahradila MGB s možností ještě výkonnějšího provedení, pomineme-li MGB s motorem V8. Pro zachování agilních jízdních vlastností inženýři použili polonezávislé hydropneumatické zadní zavěšení z konceptu EX234, které bylo pro tuto koncepci ideální.

Sedmdesátá léta se nesla v duchu přechodu ke klínovitým tvarům a vznikaly i první „mrkačky“. Proto je logické, že ADO21 nemá s MGB vůbec nic společného. Díky motoru uprostřed se podařilo odlišit i od sesterského Triumphu. Ačkoliv vás při prvním pohledu možná napadne Lotus Esprit (na trh přišel o šest let později), inspiraci hledejte spíše u prvního Ferrari Dino (206 GT).

Když se vedení British Leyland přijelo 3. listopadu 1970 podívat na hliněnou maketu v životní velikosti, ostrá příď ho nadchla. Naopak zádi údajně nemohlo přijít na chuť. Přitom díky optickému protažení sloupků se podařilo mistrně zamaskovat vysokou kapotu, kterou si vyžádala integrace motoru E4 Maxi.

Jenže jak práce začaly s velkým zápalem a tlakem na dokončení, po devíti měsících zájem opadl. Vedení se totiž rozhodlo dát přednost Triumphu, jelikož na americkém trhu byla silná poptávka po sportovních kabrioletech s motorem vpředu. Rod Lyne se v knize "MG: The Untold Story" od David Knowles svěřuje, že vedení mu o ukončení projektu nic neřeklo, pouze jej přesunulo k důležitějším úkolům. Po roce přišel Charles Griffin, ředitel Austin-Morris Engineering, a Rodovi řekl, aby maketu zničil. Tím British Leyland stvrdil názor, že se bude soustředit na prototypu Bullet, z něhož později vznikla targa TR7.

Zajímavostí je, že duch MG ADO21 žil dál i přes zničení makety. Ve srovnání s ním vypadal Triumph Bullet příliš obyčejně. Proto než se Triumph TR7 dostal do sériové podoby, prošel rukama Spena Kinga, který navrhnul Range Rover a Harrise Manna, dvorní designérskou hvězdu, jež má na kontě Morris Marina, Austin Princess a další.