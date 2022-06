Legendární značka MG je v Česku. Zkusili jsme nejlepší model, nadchnul komfortem a pořádným zátahem

Britsko-čínské MG už brzy vtrhne na český trh s řadou modelů. S prvním z nich, plug-in hybridním MG EHS, jsme ujeli přes tisíc kilometrů a nechal v nás veskrze pozitivní dojmy.

Tradiční britská značka MG neměla od svého vzniku v roce 1924 snadnou existenci. Proslula dvoumístnými sporťáky, ale po dekádách odsouzení k lepení svého loga na sportovnější varianty aut jiných výrobců nakonec zkolabovala v roce 2005. Pozůstatky odkoupili Číňané z koncernu SAIC, pod kterým MG zažilo pořádnou renesanci. Dnes má kompletní modelovou řadu a postupně se vrací na evropské trhy. Letos v létě oficiálně začne prodávat i u nás, a to jak spalovací, tak elektrifikované vozy. My jsme měli příležitost sbírat jízdní dojmy s prvním kusem MG EHS s českými značkami, a to poněkud netradičně: jako účastníci soutěže pravidelnosti Czech New Energies Rallye v okolí Českého Krumlova.

MG EHS je plug-in hybridní varianta spalovacího MG HS a stojí na vlastním technickém základě koncernu SAIC. S délkou 4574 mm a rozvorem 2720 mm je o kousek větší než Hyundai Tucson, který zároveň považuje za svého hlavního rivala. Pod kapotou MG pracuje přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka, vyvinutá ve spolupráci s Opelem. Její výkon 119 kW doplňuje 90kW elektromotor, se kterým společně pohání přední nápravu. Kombinovaný výkon je 190 kW, energii dodává kapalinou chlazený akumulátor Li-ion s lehce nadprůměrnou celkovou kapacitou 16,6 kWh, elektrický dojezd dle WLTP dosahuje 52 kilometrů.

Povědomý

S čínskými vozy už máme zkušenosti, a tak víme, že ačkoliv se v poslední době podstatně zlepšily, vždy v některých ohledech za zavedenou konkurencí zaostávaly. V MG EHS se nám ale od počátku těžko hledalo něco, co by vadilo.

Design možná není nejoriginálnější a zaznělo několik komentářů, že vypadá dost jako mazda. Přijde nám ale elegantní a uzpůsobený i evropskému oku. Skvělý dojem máme z interiéru. Téměř všechny povrchy jsou buď z měkčeného plastu, nebo rovnou čalouněné. Tvrdý plast je jen ve spodní části palubní desky, ale třeba středový tunel v místě, kde si opíráme nohu, je opět měkce čalouněný. Nic nezapáchá, a to máme čerstvě dovezené auto. Nic nevrže, nedrncá. Ani tlačítka nepůsobí chatrně. Všechna okna mají elektrické dojezdy, prahy kryjí spodní části dveří, takže neušpiní kalhoty. Bez problému by vůz snesl srovnání se zavedenou západní mainstreamovou konkurencí.

Vypůjčené EHS je v nižší ze dvou českých výbav, má proto pouze halogenové světlomety s denním svícením LED. Právě halogeny jsou podle nás nejslabším místem vozu, jejich výkon bychom označili jako slabší průměr, a to především na dálku. Také nemá natáčení do zatáček, které nám v nočních etapách na zakroucených silnicích chybělo. Zbývá doufat, že světlomety LED vyšší výbavy na tom budou lépe.

Plavný

MG EHS ale především dobře jezdí. Na jihočeské ekorallye jsme s autem vyzkoušeli spoustu povrchů – od hladké dálnice přes rozbité děravé asfaltky až po polní stezky. Podvozek všude obstál na jedničku, plavně se přenesl přes nerovnosti a ani na velkých výmolech jsme se nedočkali velkých ran. Párkrát jsme si jej vyzkoušeli i při ostřejší jízdě, když po nečekané chybě bylo nutné dohánět ztracený čas a navigátor Ondra Mára z Auto.cz přešel z počítání metrů na správné rallyeové „pozor, horizont“, „levá ostrá váže“. I tak nás MG s pohotovostní hmotností 1812 kg udivilo lehkostí, s jakou se nechá vodit do zatáček. Prudká odbočení navíc ukázala, že auto nemá problém s nedotáčivostí. Naopak jsme je dostali do smyku přetáčivého. Řízení je přesné, lehčí kolem středové polohy, ale dále sportovně ztuhne. Líbí se nám i hezké dávkování brzd. Vlastnost kritizovanou u většiny čínských aut – plavání přední nápravy při vyšších rychlostech – jsme zde nezaznamenali vůbec.

Komplikovaně znějící systém dvojité převodovky se čtyřmi převody pro elektromotor a šesti pro spalovací motor nám zpočátku zněl jako jasný adept na zničení celkového dojmu. I ten nás ale překvapil hladkým chodem, jen s velmi výjimečným lehkým cuknutím. Přechody mezi motory jsou neznatelné, reakce převodovky rychlé. Při prudkém sešlápnutí plynu motor naskočí téměř okamžitě a prodleva je srovnatelná s prodlevou turbodmychadla v běžném voze. S výkonem 190 kW auto také velmi slušně táhne. Především když se dostane do otáček kolem 4000 min -1, jde za plynem až nečekaně ochotně.

Zvuk má jadrný, občas doprovázený odfukováním ventilu blow-off, ale odhlučnění jej zdatně drží mimo kabinu. Po každém nastartování se auto spouští v hybridním režimu, ve kterém elektromotor vypomáhá čtyřválci. Baterie díky tomu vydrží nabitá mnohem déle. Samozřejmě i zde je možné tlačítkem přepnout na režim EV a jet na elektřinu až do vybití baterky. My jsme při klidné jízdě naměřili dojezd lehce pod 50 kilometrů. Asi 600 kilometrů rallye, kde se střídaly pomalé úseky s rychlými a naší vinou i vyloženě sportovními, jsme projeli s průměrem 6,8 l/100 km a 4,4 kWh/100 km. Dálničních 400 kilometrů jsme zvládli za 7,2 l/100 km a 4,1 kWh/100 km.

MG EHS PHEV: Základní technické údaje Zdvihový objem [cm3] 1490 Největší výkon [kW/min] 119/5500 Točivý moment [N.m/min] 250/1700-4300 Výkon elektromotoru [kW] 90 Toč. mom. elektromotoru [N.m] 230 Systémový výkon [kW] 190 Systémový toč. moment [N.m] 370 Převodovka 10A Celková kapacita baterie [kW] 16,6 Elektrický dojezd dle WLTP [km] 52 Maximální rychlost [km/h] 190 Zrychlení 0-100 km/h 6,9 Spotřeba dle WLTP [l/100 km] 1,8 Objem nádrže [l] 37 Provozní/užitečná hmotnost [kg] 1812-1850/346-384 Rozměry (D x Š x V), rozvor [mm] 4574 x 1876 x 1664, 2722 Objem kufru [l] 448/1375

Ceny MG EHS zatím nebyly zveřejněny a ještě pár týdnů zůstanou tajemstvím, mají být ale velmi konkurenceschopné. MG bude stavět také na dobré výbavě, ta vyšší přidá k testované specifikaci například světlomety LED, panoramatické střešní okno, sportovní kožené sedačky nebo 360° kameru. Záruky by měla být sedmiletá a na obvyklou otázku o bezpečnosti, kterou v souvislosti s čínským vozem zmíní asi každý, dala v roce 2019 odpověď evropská NCAP – MG HS dostalo plných pět hvězd.

Hodnocení Světa motorů Klady Kvalitní interiér Komfortní podvozek Prostorná kabina Dobře sladěný hybridní systém Zápory Slabé světlomety Chybí možnost vypnout rekuperaci Nízko posazené zpětné zrcátko Malá nádrž

