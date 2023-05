MG chystá nového konkurenta Škody Fabia. Omladí nabídku, levný elektrický kombík do Česka dorazí brzy

Kompletní elektrifikace klepe u MG na dveře. Příští rok přijde poslední vlna nových modelů se spalovacími motory.

Reinkarnované britské automobilce to se strategií čínských automobilů vychází skvěle. Díky cenové dostupnosti nyní realizuje meziroční růst 66 % a letos hodlá na evropský trh dodat 120.000 vozů. Na českém trhu je na průběžném 20. místě se 652 vozy. To sice nijak závratně nevypadá, ale nutno podotknout, že MG sem dodává jen asi polovinu svého portfolia. To se možná s příštím rokem změní, jelikož MG chystá kompletní obnovu modelové nabídky spojenou se změnou image.

Jde zřejmě o poslední velkou modernizaci před transformací na čistě elektrickou značku k roku 2027. V rámci změny image chce MG nabízet nejen praktické, ale i zábavné a výkonné modely. To nastínil již představený model Cyberster plánovaný právě na příští rok.

V těsném závěsu bude zřejmě následovat MG4. To je sice čerstvou novinkou českého trhu, ale reálně jde o jeden z nejstarších modelů. Z rozhovorů poskytnutých redakci AutoExpress vyplývá, že vedení značky koketuje s ostrou verzí osazenou dvěma elektromotory a teoretickým výkonem 400 koní. Možná se v Evropě dočkáme znovuzrození modelové linie X-Power, jak tomu bylo v Číně s MG6.

Na opačné straně nabídky čeká se zpožděním na facelift kompaktní hatchback MG3. Ten přijde ve druhé polovině příštího roku, aktuální verze se prodává v Británii za zhruba 370.000 Kč. Má motor 1.5 VTi s výkonem 78 kW. Nástupce ponese nové jméno, ale zvěsti o výhradně spalovacím pohonu mu předpovídají jepičí život.

U nás neprodávanější MG ZS (leden až duben 467 registrací) také projde výraznou proměnou s přijetím designového směru MG4. S tím souvisí i možné přijetí sdílené platformy MSP pro elektromobily.

Větší HS dorazilo na britský trh v modernizované verzi, zatímco tady si musíme vystačit se „starým“ modelem. Novinka napravuje některé nedostatky současné verze a bude i u nás. V Británii to modelu HS prodloužilo život jen o rok a následně bude nahrazen zcela novým vozem s hybridním, nebo plně elektrickým pohonem.

Prakticky stejnou strategii použilo MG i v případě kombi MG5. To se v Česku zatím neprodává (vstup na náš trh proběhne brzy) a jeho facelift ohlásil polovinu životního cyklu před příchodem nástupce. Ten bude designově vycházet z MG4, ale praktické pojetí karoserie si nechá. Spojení s MG4 navíc naznačuje, že by kombík mohl dostat větší výběr baterií, lepší technologie a možná i pohon všech kol.