Metrologové nemají pokoj ani po vývoji nového dílu. Proč jsou pro výrobu nepostradatelní?

Metrologové, jejich činnost se na první pohled nezdá tak vzrušující jako tvorba designéra nebo práce testovacího jezdce, ale bez nich by automobilový průmysl nevyrobil ani ozubené kolečko. Náplň práce se odráží v samotném názvu, který je složeninou řeckých slov metro (měření) a logy (studium).

Jejich role přichází na řadu od první vývojové fáze, kdy vizím a návrhům inženýrů dávají reálnou podobu skrze přesné vyhodnocení rozměrů a tolerancí každé součástky. A nezaleží na tom, jestli jde o šroubek nebo velké díly karoserie. Zajišťují, aby každý díl perfektně seděl a rozměrově byl jeden jako druhý. Přesnost je jejich denním chlebem a největší odpovědností.

Představa pobíhajících postav v bílých pláštích s metrem v ruce se rozhodně nepodobá realitě. Metrologové využívají dálkoměry pracující s přesností na desítky nanometrů. V mladoboleslavské Škodě Auto mají takový přístroj taky a patří k nejpřesnějším na našem území. Jejich práce se neomezuje jen na tvarově složité díly, ale také enviromentální podmínky, jako jsou teplota, vlhkost a mnoho dalších.

Uvedení nového dílu do sériové výroby je ale jen polovina vyhrané bitvy. S mikrometry ji vedou po celou dobu, protože metrologové provádějí pravidelné kontroly rozměrové stability a sledují případné odchylky během celé výroby. Využívají laserové skenování, počítačovou tomografii i souřadnicové měřící stroje. Takové vybavení je nutností, protože kontrolované odchylky jsou okem nepostřehnutelné. Metrologové jsou také odpovědni za správnou kalibraci výrobních strojů.

Vzhledem k vývoji stále složitějších prvků bude do budoucna kladen důraz na flexibilitu měřících postupů. Škoda Auto momentálně využívá tzv. kontrolní plán, což je předpis určující co, jakým způsobem jak dlouho a jak často se má měřit. Vývojáři aktuálně sbírají data z výrobních strojů a pracují na sofistikovanějším systému s vysokou automatizací, kde operatér bude hrát jen doplňkovou roli. Nová platforma by měla pružněji střídat kontrolní plány a plnit je za kratší čas.