Města s nejlepší dopravou na světě: Poslední místo nepřekvapí. A co Praha?

Znáte to, stojíte každé ráno v koloně a čekáte, až se nad vámi smilují semafory, abyste se včas dostali do práce. Kvůli různým uzavírkám a objížďkám se pak kolikrát nemůžete probojovat ani domů. To pak jednoho napadne, že se zrovna nachází v tom nejhorším městě na světě. Ale to ani náhodou, i když zrovna stojíte v zácpě ve směru do centra Prahy.

Doprava v Praze, ale ani v jiném českém městě, ještě zdaleka není nejhorší na světě. Alespoň tak to vyplývá z průzkumu, který zpracovala britská společnost Mister Auto. Ta dala dohromady žebříček stovky měst a porovnala kvalitu dopravy.

Shromážděná data rozdělila do třech kategorií (infrastruktura, náklady a bezpečnost) a seřadila je od nejhoršího k nejlepšímu. Žebříček zahrnuje i faktory, jako jsou kvalita ovzduší, míra násilí na silnicích, ceny paliv nebo i počet aut na osobu.

Z žebříčku vyšlo, že nejlépe jsou na tom řidiči v kanadském městě Calgary. Hned poté následuje Dubaj a další město v Kanadě, Ottawa. Druhé straně žebříčku dominuje Asie. Vyhnout byste se měli Kalkatě v Indii, hlavnímu městu Mongolska Ulánbátaru a do Bombaje v Indii nejezděte raději vůbec. Doprava zde je prý úplně nejhorší. U šestého nejlidnatějšího města na světě se také není čemu divit.

Deset měst s nejlepším indexem dopravy

Calgary, Kanada Dubaj, Spojené arabské emiráty Ottawa, Kanada Bern, Švýcarsko El Paso, USA Vancouver, Kanada Göteborg, Švédsko Düsseldorf, Německo Basilej, Švýcarsko Dortmund, Německo

A jak je na tom Praha? Doprava u nás není nejhorší, ani nejlepší. Hlavní město České republiky je 59. město s nejlepší dopravou, tedy takový zlatý střed. Jestliže kanadské Calgary skončilo s maximálním počtem 100 bodů, Praha získala 83,19 bodů. Na celou tabulku se můžete podívat zde.

Deset měst s nejhorším indexem dopravy