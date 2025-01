Mercedes zve na letošní akce AMG Experience. Klienti se vydají na okruhy, okresky, do továrny i na F1

Divize AMG pořádá již dlouhá léta speciální akce pro své zákazníky i veřejnost. Na nich mohou řidiči pilovat své jezdecké schopnosti ve vozech z Affalterbachu pod dohledem zkušených instruktorů a v bezpečném prostředí. Jak je již zvykem, k dispozici bude několik stupňů podle úrovně zkušeností účastníků – základem je půldenní akce formátu Discover pro základní seznámení s vozy AMG, pro pokročilejší je určena jednodenní Performance, následuje intenzivní dvoudenní kurz Advanced. Vrchol pak představuje stupeň Pro, určený pouze pro absolventy akcí Advanced.

V programu je řada významných závodních okruhů – Nürburgring, Hockenheimrong, Imola nebo testovací středisko Boxberg, kde je nově pořádán také kurz driftování. Vyrazit ale můžete i do Brna, případně v rámci zimních Experience on Ice do Laponska.

Na běžných silnicích probíhá AMG Experience od Road – jde o vyjížďky pro krásných okreskách v Německu, Rakousku nebo Španělsku, spojené s pobyty v luxusních hotelech, vychutnávání místní kuchyně a poznávání krás té které země. Na podzim se například uskuteční pětidenní výlet po španělské Mallorce skrze horské průsmyky a po malebných pobřežních silnicích. Kombinací silničního a okruhového jezdění je program Track meets Road, kde účastníky nejprve čeká jezdění po německém pohoří Eiffel, následované výcvikem na Nürburgringu. AMG také nabídne jízdy v okolí svého sídla v Affalterbachu, spojené s návštěvou továrny.

Pro maximalisty je pak určena pětidenní akce Formula 1 meets G-Class, pořádaná od 26. do 30. června tohoto roku. Začne terénními jízdami novými Mercedesy třídy G v okolí Štýrského Hradce, následovat bude jezdění po alpských silničkách ve sportovních modelech, poté účastníci shlédnou kvalifikaci na VC Rakouska, po níž je pilot safety caru Bernd Maylander provedení zázemím a den skončí společnou VIP večeří v motorhomu stáje Mercedes-AMG Petronas. Následovat bude samotný závod, kde se bude možné setkat s jezdci, podívat se na zastávky v boxech a tak dále – na Grand Prix se mimochodem letí z hotelu na Red Bull Ring vrtulníkem.