Mercedes zve do muzea ve Stuttgartu na výjimečné kusy ze sbírky umění. K vidění bude i Andy Warhol

Od prvního prosince letošního roku můžete v muzeu značky Mercedes-Benz ve Stuttgartu obdivovat umění v rámci výstavy Now on view. Skládá se z přibližně třiceti uměleckých děl, která sahají od obrazů přes sochy až po textilie. K shlédnutí budou také umělecké videonahrávky z 80. let minulého století.

Právě tato doba je středobodem nové výstavy a pojí umění z osmdesátek s aktuálními umělci, mladší tvůrci (například Sylvie Fleury, Tom Sachs, Ina Weber, či Pietro Saguineti) se ve svých dílech ptají, jak spotřební společnost ovlivňuje ve vztahu k velkým značkám naše chování v této době. Objeví se zde i pop-artové ztvárnění Brillo Boxů, uměleckého pojetí průmyslového balení běžných spotřebních věcí a produktů od Andyho Warhola.

Velmi zajímavým exponátem je nákupní účet „Po Caravaggiovi,“ který sumarizuje spotřební chování podle obrazů italského barokního mistra. Dále bude k shlédnutí vývoj geometrické abstrakce od 80. let minutého století do dnešních dnů skrze díla Imi Knoebel, Manfreda Mohra a Nathalie du Pasquierové. Poslední zmíněná byla mimochodem zakladatelkou milánského uměleckého hnutí Memphis, navrhovala nábytek, textilie, koberce a další designové záležitosti do interiérů.

Součástí výstavy bude pak i výstava obrazů od Rune Miledsové, inspirovaná mýtem o údajném čínském „vynálezci“ trojúhelníku Tchu Š‘-ťi z 14. století – pokud znáte Pýthagorovu větu, jistě tušíte, že jde o blbost. Ale jako inspirace pro umění pěknou a v asijském stylu. Výstava bude probíhat od 1. prosince i s komentovanými prohlídkami, po nichž je pro děti připraven výtvarný workshop.