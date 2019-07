Mercedes zvažuje ukončení výroby třídy X. Luxusní pickup má mrzké prodeje

Třída X, prémiový pick-up vycházející ze spolupráce Mercedes s automobilkou Renault, to má možná spočítané. Daimler prý totiž zvažuje, že výrobu vozu utne. Německý zdroj uvádí, že model bude obětován kvůli celkovému snižování nákladů. Těžko ale říct, kdy k tomu dojde - pick-up je na trhu zatím pouhé dva roky.

Automobilka by tak i přiznala, že vstup do vod pick-upů, které jsou v Evropě spíše pracovní stroje, s luxusním derivátem a vyšší cenou, byl krok vedle. Během loňského roku se v Evropě, Austrálii a Jižní Africe prodalo pouze 16.700 kusů třídy X.

Případný prodej v Americe, na největším trhu picku-pů na světě, by pak byla sázka do loterie. Buď by to prodeje rapidně zvedlo, nebo by se třída X ztratila v obrovské záplavě konkurentů. Prodejním číslům také ublížilo několik svolávaček, kterým musel model čelit.

V továrně Nissanu ve španělské Barceloně, kde se vůz vyrábí společně s Nissanem Navara a Renaultem Alaskan, bude tak dost nejspíš opět volné místo.