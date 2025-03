Mercedes zkouší humanoidní roboty ve výrobě. Dělníkům práci neseberou, mají jim pomáhat

Nohy, ruce, prsty, hlava… Ale člověk to není. Německá značka zkoumá nové možnosti díky supermoderní robotice.

Průmyslové roboty využívá Mercedes od 70. let – nyní k nim přibyli kolegové více podobní lidem. Roboti Apollo jsou dílem americké společnosti Apptronik, která vznikla v roce 2016 při univerzitě v Texasu. Automobilka jí zřejmě věří, protože do firmy chce investovat nižší desítky euro. Testování probíhá v továrně Berlin-Marienfelde, kde Mercedes zkouší integrovat humanoidní roboty na repetitivní úkony ve vnitřní logistice. Apollo může nosit komponenty nebo moduly na linku, kde je pak bude montovat trénovaný pracovník, a také by měl umět kontrolovat kvalitu komponentů.

Roboti v továrně sbírají zkušenosti pro specifické nasazení v rámci vnitřního digitálního ekosystému Mercedesu, učí se také od zaměstnanců, kteří jim předávají znalosti pomocí kopírování pohybů a rozšířené reality. Dalším vývojovým krokem je autonomní fungování robotů, s nímž má pomoci strategické partnerství jejich výrobce Apptronik s robotickým týmem Google DeepMind, jehož výsledkem má být nejlepší umělá inteligence ve své třídě společně se špičkovým hardwarem.

Další zajímavou novinkou v továrně Marienfelde bude spuštění výroby elektromotorů s axiálním magnetickým tokem – tedy paralelním s osou otáčení. Jejich výhodami oproti motorům s radiálním tokem jsou vyšší točivý moment, kompaktnější konstrukce a menší spotřeba vzácných kovů, jejich účinnost činí až 98 procent. Výroba zahrnuje přibližně sto kroků, z nichž jsou zhruba dvě třetiny nové pro Mercedes a zbytek nový v rámci celého světa. K výrobnímu postupu má Mercedes-Benz více než 30 vlastních patentů.