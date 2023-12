Mercedes získal schválení pro signalizaci autonomní jízdy. Jeho auta budou svítit tyrkysově

Automobilový svět už nějakou dobu řeší komunikaci auta se svým okolím vizuálními prvky. U mnoha konceptů jsme například viděli světelné symboly, které chodci naznačí, že může přejít, u plug-in hybridů pak někdy najdete v přední části modré světlo, které značí bezemisní provoz kvůli vjezdu do nízkoemisních zón. Mercedes má nyní pro své vozy schopné podmíněně automatizované jízdy úrovně 3 se systémem Drive Pilot schválení pro speciální vnější osvětlení.

Získal jej pro americké státy Kalifornie a Nevada a EQS sedan – pro Kalifornii zatím na dva roky, v Nevadě pro vozidla modelových roků 2026 a výše. A proč je to důležitý krok? Povolení umožní značce získat cenný vhled do interakce automatizovaných vozidel a ostatních účastníků provozu. Díky osvětlení okolí pozná, že vůz jede v automatizovaném režimu, což přispěje k osvětě a snazšímu přijetí této techniky. Důležité bude pro policii, protože ta tak pozná, jestli se v konkrétní situaci řidič může nebo mohl věnovat jiným činnostem než řízení. V současné době je tyrkysové osvětlení dle SAE J3134 integrováno do předních a zadních světel, stejně tak do bočních zpětných zrcátek.

Obrysová světla pro automatizovanou jízdu budou zpočátku integrována do testovacích vozidel v Kalifornii vybavených systémem Drive Pilot, což je první systém na světě úrovně SAE 3 pro podmíněně automatizovanou jízdu s mezinárodně platným typovým schválením. Systém Drive Pilot získal certifikaci v roce 2021 v Německu a v roce 2023 v Nevadě a Kalifornii v USA, kde každý stát vyžaduje samostatnou certifikaci. V Německu lze Drive Pilot objednávat již od roku 2022 a ve Spojených státech nedávno debutovala první sériová vozidla na dálnicích v Kalifornii a Nevadě.

Tyrkysová barva splňuje dvě základní kritéria, která přispěla k výběru tohoto barevného provedení - její viditelnost umožňuje spolehlivou a rychlou detekci pro ostatní účastníky silničního provozu a nabízí odlišení od stávajícího osvětlení vozidel a dopravní signalizace, jako jsou semafory nebo nouzové osvětlení. Díky tomu lze výrazně snížit možnost záměny s již existujícími barvami osvětlení. Podle výsledků četných testovacích studií je navíc tyrkysová optimální barvou pro automatizované řízení. Fyziologické i psychologické faktory svědčí o vyšších hodnotách tyrkysové barvy téměř ve všech oblastech, než tomu bylo v případě jiných barev.