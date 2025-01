Mercedes vzpomíná na počátky individualizace: Zelené C 280 bylo u zrodu nové divize

Nabídka zajímavých laků sahá do daleké minulosti značky, v devadesátých letech se však rozhodla v této oblasti opravdu šlápnout na plyn.

Mercedes-Benz pokračuje v sérii „Close-up“, která nám přibližuje zajímavé exempláře z muzea německé automobilky ve Stuttgartu. Zatímco dříve jsme si mohli připomenout vůbec první kombík v nabídce značky, tentokrát padá pozornost na prvopočátky divize, která zákazníkům poskytovala rozšířené možnosti individualizace jejich vysněných vozů.

Výstavním příkladem je tedy výrazně zelený kousek Mercedesu C 280 (W 202) z roku 1996, konkrétně v metalickém odstínu „designo green“. Třída C s šestiválcovým 2,8litrovým motorem (193 koní/142 kW) se tehdy řadila jako druhá nejsilnější specifikace pod vrcholné C 36 AMG. Sportovní charakter však modelu zajišťovala i úroveň výbavy Sport, například obsahující tužší podvozek se sníženou světlou výškou o 25 mm a rovněž dnes ikonická kola v designu AMG.

Nejen pro toto konkrétní „céčko“ a jeho zájemce však automobilka již o rok dříve otevřela své první poradenské centrum Mercedes-Benz designo. V rámci specializovaného oddělení v závodu v Sindelfingenu mohli zákazníci diskutovat a konfigurovat s odborníky značky své představy, jak by měl jejich nový vůz vypadat. Mluvíme tedy o předchůdci dnešního personalizačního programu Manufaktur, který se mimochodem v Sindelfingenu nedávno dočkal zbrusu nového a ještě schopnějšího studia.

Kromě zeleného „designového“ laku se vystavené C 280 dočkalo v rámci individualizace také přepracovaného interiéru, kde pokračuje stejný motiv. Černému koženému čalounění jsou kontrastem v zeleném odstínu středové části sedadel, opěrky hlavy a také části bočnic dveří. Bohužel více fotek takto specifikované kabiny nám Mercedes v rámci muzejního seriálu neposkytuje.

Automobilka nakonec dodává, že koncept individualizace hraje v její historii důležitou roli, a to ještě před založením k tomu určených oddělení. Svou nabídku barev podstatně rozšířila už druhé polovině 50. let. Zatímco v roce 1953 byly osobní vozy Mercedesu k dostání pouze v pěti různých lacích, do roku 1956 se již paleta rozšířila na celkem 26 odstínu, volitelně navíc s možností dvoubarevného lakování karoserie.

Se spuštěním centra Mercedes-Benz designo a modelovou ofenzívou v devadesátých letech se tak značka dále zaměřila na ještě větší rozmanitost možných specifikací. Za moderní klasiky nyní považuje třeba roadster SLK (R 170) z roku 1996 v intenzivní žluté barvě nebo kupé CLK (C 208) z roku 1997 ve světle modré metalíze (viz galerie).