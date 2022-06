Mercedes vyrobil technicky dokonalé auto! AMG One má motor z formule 1 a může na silnice, překážek bylo hodně

Cesta trvající pět a půl roku usilovné práce konečně přinesla ovoce. OMG One oficiálně míří na silnice s motorem z formule 1! Technická dokonalost je obdivuhodná.

Zdá se to neuvěřitelné a sama automobilka přiznává, že se dokončení projektu jevilo nereálné. Ola Källenius, stojící v čele Mercedesu, to komentoval slovy „Museli jsme být opilí, když jsme AMG One schválili.“. Ale přesto to dokázali. Po pěti a půl letech Mercedes-AMG skutečně dostal na veřejné silnice plug-in hybridní hypersport s motorem z formule 1!

Není tajemstvím, že právě adaptace vidlicového šestiválce 1,6 litru s přeplňováním jedním turbodmychadlem pro každodenní použití dalo nevíce zabrat. Motor disponuje výkonem 422 kW a točí až 11.000 ot/min. a přesto plní emisní normu Euro 6. Na tom má podíl složitý systém čištění výfukových plynů.

Druhou částí pohonu je set čtyřech elektromotorů. Dva o celkovém výkonu 240 kW jsou namontovány separátně na obou předních kolech, třetí o síle 120 kW je spojený s motorem a čtvrtý s výkonem 90 kW podporuje turbodmychadlo. Celkem dosahuje AMG One výkonu 782 kW při hmotnosti 1695 kg.

Díky tomu zrychlí z 0 na 100 km/h za 2,9 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 350 km/h. Akceleraci z klidu na 200 km/h zvládne za 7 sekund. Velkou zásluhu na tom má pohon všech kol AMG 4Matic + a nový sedmistupňový automat.

Novinka je vybavena chytrým systémem rekuperace energie výfukové části turbodmychadla. Elektromotory čerpají energii z baterie o kapacitě 8,4 kWh, přičemž každý segment má vlastní vodní chlazení. Udržet optimální teplotu baterie kolem 45°C při ostré jízdě na okruhu byl rovněž nelehký úkol. Vzhledem k tomu, že se jedná o plug-in hybrid ujede AMG One 18 km v elektrickém režimu.

Karoserie vychází z původní studie, ale během vývoje byla upravena a vytváří přítlak už od 50 km/h. Záleží ale na konkrétním nastavení vozu, protože je vybaven mnoha aktivní aerodynamickými prvky, které najdeme na předním difuzoru, předních blatnících a zadním křídle. V závodním režimech Race Plus and Strat2 prý generují pětkrát větší přítlačnou sílu než v dálničním módu. Doplňuje je nastavení Race DRS minimalizující odpor pro dosažení maximální rychlosti.

Ryze závodní jízdní vlastnosti podporuje zavěšení push-rod se třemi různými nastaveními (Sport, Sport+ a Comfort). Styk s vozovkou zprostředkovávají desetipaprsková magnesiová kola obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 v rozměrech 285/35 ZR 19 vpředu a 335/30 ZR20 vzadu, které byly vyvinuty speciálně pro AMG One. Gigantické jsou také brzdy. Na přední nápravě najdeme kotouče 398 x 38 mm se šestipístkovými třmeny, vzadu postačil rozměr 380 x 34 mm se čtyřpístkovou sestavou.

Interiér dá naplno okusit zážitek usednout do závodního vozu. I když pořád zde máte dvě velké obrazovky s úhlopříčkou 10 palců. Anatomické sedačky jsou hodně hluboké a poskytují ideální ergonomii spolu s plochým volantem a velkými pedály. I přes minimalistický přístup zde najdete elegantně tvarované výdechy klimatizace v karbonovém rámečku, sadu reproduktorů i elektricky ovládaná okna. Nechybí couvací kamera ani klimatizace.

Pokud Mercedes-AMG dodrží slovo, vzniknout by mělo 275 exemplářů se startovní cenou přibližně na 55 milionech korun.