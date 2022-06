Mercedes Vision EQXX překonal svůj vlastní rekord. Na jedno nabití ujel přes 1200 kilometrů

V květnu letošního roku překonal aerodynamický elektromobil tisícovku, nyní posunul laťku dojezdu ještě výše.

Aktivní rolety, pokročilý systém termomanagementu, skvělé obtékání vzduchu – Vision EQXX opět ukázal, že bateriové vozy nemusí být jen pro vyjížďky na nákup a zpět. Zhruba před měsícem urazil trasu dlouhou 1008 kilometrů ze Stuttgartu do francouzského Cassis na pobřeží středozemního moře. Teploty se tehdy pohybovaly od tří do osmnácti stupňů, v cestě stály Alpy a do cíle dojel s kapacitou pro dalších 140 km a průměrnou spotřebou 8,7 kWh.

Tentokrát vedla trasa ze Stuttgartu na okruh Silverstone v Northamptonshireu. Teploty dosahovaly ke třiceti stupňům a po cestě byl poměrně hustý provoz. Z 14,5 hodin na cestě běžela klimatizace lehce přes osm hodin, takže posádka díky pokročilému tepelnému čerpadlu nijak nestrádala. Na okruhu na Vision EQXX čekal nizozemský pilot Formule E za stáj Mercedes-EQ Nyck de Vries, který na trati ujel se zbytkem kapacity baterie jedenáct kol a zakončil tak cestu s nájezdem 1202 kilometrů. Během nich měl vůz průměrnou rychlost 83 km/h a spotřebu 8,3 kWh.

Mercedes hodlá pokračovat v dálkových jízdách v běžném provozu i nadále, aby ukázal, jak moc technika elektromobilů pokročila a mohl dále sbírat důležitá data. Vision EQXX má baterii o kapacitě menší než 100 kWh, pohání ho 180kW elektromotor a pyšní se součinitelem aerodynamického odporu 0,17. Váží přitom nezanedbatelných 1755 kilogramů – bez posádky.