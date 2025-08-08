Mercedes už vyrobil 600.000 kusů třídy G. Zájem o luxusní off-road je stále silný

Jedné z nejznámějších modelových řad na světě už táhne na padesátku a nyní překonává další výrobní milník.
Od tradičního off-roadu vycházejícího z armádní techniky až po luxusní SUV s obřím výkonem a dnes i elektrických pohonem. Mercedes-Benz třídy G dosahuje dalšího výrobního milníku. Německá automobilka oznamuje, že z výrobní linky firmy Magna Steyr ve Štýrském Hradci už sjelo 600.000 kusů této kultovní modelové řady, jejíž počátky sahají až do roku 1979 k první sérii W460.
Zájem o „géčko“ evidentně neutichá. Výrobu 400.000 vozů oznamoval Mercedes na konci roku 2020 a metu 500.000 pokořil již v dubnu 2023 – k tehdejšímu milníku přidal i retro unikát odkazující na počátky hraného off-roadu. Možná nepřekvapí, že slavnostním exemplářem nynějšího milníku byla plně elektrická verze G 580 s technologií EQ. Mercedes taky uvádí, že míra individualizace není u žádného jiného vozidla s trojcípou hvězdou vyšší než u třídy G – více než 90 % zájemců si model specifikuje alespoň s jedním prvkem personalizační divize Manufaktur.
Jak říká sama automobilka: „Za uplynulá čtyři desetiletí se třída G vyvinula z užitkového vozu v lifestylový objekt.“ Nezaměnitelný charakter off-roadu, typický „krabicový“ vzhled, pohon všech kol, uzávěrky diferenciálů a základ v žebřinovém rámu si však i dnešní nejluxusnější a nejvýkonnější varianty „géčka“ ponechávají. Výraznější kompromisy v terénních schopnostech nakonec nepřinesla ani čistě elektrická verze.
Na trhu je tedy G už 46. rokem a vedle tříd S a E je jednou z nejdéle vyráběných modelových řad osobních vozů Mercedesu. Za tu dobu nicméně u automobilky zapadá teprve do dvou hlavních generací, přičemž ta druhá (napříč dosavadními sériemi W463, W464 a W465) přijela v roce 2019. S poslední modernizací v roce 2024 (W465) mimochodem získala třída G letos v Česku titul Auto roku.
Zdroj: Mercedes-Benz | Zdroj videa: Mercedes-Benz