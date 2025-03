Mercedes třídy C W203 slaví 25 let. Přinesl smršť moderní techniky a sloužil i ve formuli 1

V roce 2000 byl již nejvyšší čas nahradit osm let starou třídu C W202. Na březnovém autosalonu v Ženevě tak debutuje novinka v podobě druhé generace.

Technikou se model hodně inspiroval u tehdejší třídy S řady W220 a do střední třídy přinesl řadu inovativních prvků – například infozábavní a ovládací systém s obrazovkou COMAND nebo hlasové ovládání Linguatronic, k vyšší výkonům si pomáhal kompresory u benzinových motorů, úspornost zase měly na starost moderní naftové motory CDI.

Spřízněnost s třídou S měla druhá generace třídy C také vizuální – zatímco tehdejší třída E a i její další generace z roku 2001 měly čtyři oddělené kulaté světlomety, céčko a éčko mělo do sebe zasahující dvojitě oblá světla. Vzadu jsme pak našli výrazná trojúhelníková světla. Od předchůdce se řada W203 lišila i větším rozvorem, kratšími převisy a vyladěnou aerodynamikou se součinitelem odporu u sedanu 0,26, což přispívalo k lepší spotřebě i minimalizaci aerodynamického hluku.

Koncem roku 2000 se k sedanu připojilo kupé (CL 203) a v roce 2001 nabídku doplnilo kombi. Pod kapotou jste mohli mít motory s čtyřmi, pěti, šesti nebo osmi válci – vrcholem byly sportovní varianty AMG.

Před faceliftem v roce 2004 byl nejsvižnější model C 32 AMG, benzinový šestiválec o objemu 3,2 litru s šroubovým (někdy také Lysholmovým) kompresorem o výkonu 260 kW a s 450 Nm točivého momentu. Jeho roli převzal atmosferický osmiválec verze C 55 AMG o objemu 5439 cm3 s 270 kW a 510 Nm. Sportovní divize z Affalterbachu se ale pustila i do nafty – vznikla verze C 30 CDI AMG s třílitrovým šestiválcem o výkonu 170 kW a 540 Nm točivého momentu. Ještě připomeneme, že pohon všech kol 4Matic byl vyhrazen pouze pro šestiválcové benzinové motory a nabízen byl od podzimu roku 2002.

Pamětníci také mohou vzpomenout na účast ve formuli 1 ve formě Medical Caru pro co nejrychlejší zásah zdravotníků na závodech, kterého se zhostily verze kombi od AMG. Výroba byla ukončena v srpnu roku 2007, přičemž překročení milníku dvou milionů prodaných kusů v září 2006 znamenalo, že je řada W203 do této doby nejprodávanějším modelem Mercedesu.

Nebyl to ale úplný konec, kupé přežilo až do roku 2011 v pozměněné podobě a s názvem třída CLC. Převzalo tehdejší styl Mercedesu s výraznějšími hranami, vzadu mělo macatá světla zasahující do pátých dveří, ale nešlo o úplně přesvědčivý vůz. Vlastně si pamatuji, jak jsem se zúčastnil jeho české prezentace, a již jako nový mi přišel jako nepříliš přesvědčivá ojetina, která má nalákat hejly k pořízení „nového“ Mercedesu. Ale stále platí, že v době své premiéry a i během svého života patřila třída C W203 k etalonu toho, co se dá ve střední třídě nabídnout.

Pokud si chcete nějaký kousek hýčkat a udržovat i v dnešní době, vězte, že Mercedes má v nabídce svého programu Genuine Classic Parts díly menší i větší, od kompletních motorů (třeba pro C 32 AMG za 444 tisíc korun) až po drobnosti typu těsnicích kroužků za stovku nebo automatické převodovky. Díly jsou vyrobeny přesně dle specifikací originálů a odpovídají všem standardům ohledně funkčnosti i trvanlivosti. Většina se dá dodat skrze celosvětovou síť distributorů do 24 hodin.