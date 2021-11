Mercedes třídy C All-Terrain do detailu: S novými fotkami už přináší i české ceny

Za příplatek skoro 90 tisíc korun nepřináší All-Terrain pouze vyšší podvozek a pár plastů.

Robustnější variantu All-Terrain třídy C nám Mercedes stručně ukázal již v srpnu, živě poté v září na výstavě mobility IAA v Mnichově. Podrobnější představení však přináší německá značka až nyní. Kromě hromady nových fotek se tak více zaměřuje na vychytávky zvýšeného kombíku, který už najdete také v českém konfigurátoru.

V prvé řadě třída C All-Terrain zaujme o 40 mm vyšší světlou výškou. Přední zavěšení je čtyřprvkové, zde vybavené odolnějšími čepy řízení, zatímco vzadu má kombík víceprvkovou nápravu. Jinak nelze přehlédnout upravenou karoserii s novou přední maskou a dodatečným plastovým lemováním blatníků, nárazníků a prahů.

Těmito úpravami robustnější „céčko“ lehce změnilo rozměry – je o 4 mm delší (4755 mm), širší o 21 mm (1841 mm) a s upraveným podvozkem dosahuje výšky 1494 mm. Objem kufru kombi se nezměnil, standardně nabídne 490 litrů, sklopením zadních sedaček (v poměru 40:20:40) až 1510 litrů.

Dále uvádí Mercedes možnost tažení přívěsu o hmotnosti až 1800 kg. Částečně elektricky ovládané zařízení s ESP stabilizací je pak dostupné volitelně, a to dohromady s asistentem manévrování s přívěsem a kamerovým systémem s rozsahem 360 stupňů kolem vozidla.

Verze All-Terrain si polepšila také o speciální jízdní režimy Offroad a Offroad+ (včetně asistence pro sjíždění svahů) zajišťují lepší ovladatelnost kombíku na nezpevněném povrchu. Volitelně přináší Mercedes i rozšířené funkce LED světlometů, které v rámci off-road režimu osvětlují širší pole před vozem. Funkci lze využívat do rychlosti 50 km/h.

Stejně jako pod kapotou normální třídy C se i verze All-Terrain už výhradně spoléhá na mild-hybridní motorizace, standardně navíc s pohonem všech kol a devítistupňovou automatickou převodovkou. Novinka je dostupná s motorizací C 200 4Matic, tedy přeplňovanou benzinovou patnáctistovkou (150 kW/204 koní), a to od ceny 1.329.790 Kč, nebo s dvoulitrovým turbodieselem C 220 d 4Matic (147 kW/200 koní) startujícím od 1.412.070 Kč. V obou případech je tak verze All-Terrain příplatkem 89.540 Kč vůči standardnímu kombi s těmito motorizacemi.

Standardní výbava třídy C All-Terrain zahrnuje paket exteriéru a interiéru Avantgarde, čekejte například 17palcová litá kola, střešní hliníkové nosiče, uvnitř multifunkční sportovní volant čalouněný kůží, ambientní osvětlení, automatickou klimatizaci, vyhřívání předních sedadel, bezdrátové nabíjení telefonu, 12,3palcový přístrojový štít nebo 11,9palcový infotainment se speciálními off-road informacemi jako úhly stoupání a klesání, natočení kol, GPS souřadnicemi nebo kompasem. Z asistentů lze zmínit ještě hlídání mrtvého úhlu, funkci čtení dopravních značek nebo zadní parkovací kameru.