Mercedes svolává takřka celou sérii AMG One. Hypersport s technikou F1 může začít hořet

Jak už bylo okolo vzniku hypersportu AMG-One mnohokrát zopakováno, Mercedes si na sebe tímto projektem upletl masivní bič. Pět let vývoje od prvního konceptu však přece jen vyústilo v roce 2022 v úspěšné produkční nasazení V6 o objemu 1,6 litru původem z F1 do běžného provozu. Jak to ale nyní vypadá, komplikace doprovází model nadále i po předání do rukou zákazníků.

Oficiální svolávací akce nedávno potvrzená německým úřadem pro silniční dopravu KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) nicméně není spojená se složitým ústrojím AMG-One. Problém se týká hydraulického mechanismu zadního aktivního spoileru, z jehož vedení může údajně díky chybějící součástce začít unikat kapalina na nejbližší rozžhavené komponenty motoru – a v nejhorším případě tedy způsobit požár.

Vozů, kterých se může problém týkat, není málo. Z omezené série 275 kusů má ke kontrole a případné opravě zamířit ke specialistům značky 219 vozů, tedy dobrých 80 % z celkové produkce (mezi prosincem 2022 až květnem 2025). Většina postižených vozů se nachází u majitelů v Německu, hrstka (36 kusů) je pak na dalších zahraničních trzích. Oprava hypersportu by přitom měla zabrat pouhých 90 minut.

Nutno dodat, že k požárům Mercedesů-AMG One zatím došlo již ve dvou případech. Jeden exemplář kompletně shořel v roce 2023 ve Velké Británii při transportu na přívěsu, zatímco další vzplál před několika týdny na silnici v Německu. KBA ovšem tyto incidenty přímo nespojuje s nyní řešenou závadou na hydraulice zadního křídla. Riziko požáru každopádně není něco, co by majitelé hypersportu za v přepočtu 60 milionů korun rádi slyšeli a řešili.

