Mercedes si nechal patentovat originální využití laserových senzorů. Řidičům může ušetřit peníze

Minimálně jednou jsme to zažili všichni – od auta jedoucího před námi odlétl kámen a po elegantní křivce narazil do čelního skla. V lepším případě to skončí důlkem, v horším prasklinou. Ještě více nepříjemnou situací je například sypající se štěrk z korby náklaďáku, případně odlétnuvší kus ledu z osobáku nebo náklaďáku v zimě. Jak zjistili kolegové z webu Carmoses, Mercedes-Benz si nechal patentovat techniku, která využívá data z LiDARu – senzoru, který pomocí laserových paprsků vytváří 3D mapu okolí vozidla pro navigaci a autonomní řízení.

Pokud vyhodnotí riziko jako vysoké, umí přibrzdit nebo případně změnit jízdní pruh, aby se vůz vyhnul střetu i s takto „malou“ překážkou – současné systémy totiž spíše počítají s velkými objekty. Nicméně rozlišení LiDARů se zvyšuje neustálý technický vývoj, Mercedes-Benz uzavřel již v roce 2022 partnerství se společností Luminar.

Ta například dodává senzory i pro Volvo, a nyní je využívá u třídy S a modelu EQS. Dá se čekat jejich rozšíření i do nižších tříd, jak už to s nyní pokročilou, ale později běžnou technikou bývá. I „jeté“ sklo na tyto modely stojí desítky tisíc a ochrana přídě s kamerami, senzory a dalším vybavením by v případě nehod mohla ušetřit majitelům nemalé peníze.