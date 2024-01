Mercedes přiveze na přehlídku Retromobile vzácný závodní prototyp 300 SL s přezdívkou Hoblík

A nejen to. Zájemcům nabídne trojici parádních roadsterů v naprosto dokonalém stavu.

Již za pár dní začíná v Paříži jedna z největších automobilových akcí, zaměřených na veterány. Mercedes-Benz Classic dorazí v silné sestavě, kterou povede zřídkakdy vídané kupé 300 SL s přezdívkou Hobel – tedy hoblík. Takto byl pojmenován díky charakteristicky tvarované přídi. Vůz je prototypem vylepšené závodní verze „gullwingu,“ který si už tak vedl velmi dobře v motoristickém sportu – vzpomeňme na vítězství v Le Mans nebo na Carrera Panamericana.

Místo karburátorů dostal přímé vstřikování, díky němuž měl o 29 kW více, celkem pak 158 kW. Převodovka je u něj uložena vzadu, má také upravený podvozek a nižší hmotnost. Příď s nezvyklým zalomením přední hrany kapoty je zde kvůli zmenšení čelní plochy. Vůz byl dokončen začátkem roku 1953, nicméně Mercedes se tehdy rozhodl, že se v roce 1954 vrátí do Formule 1, takže „hoblík“ nakonec nejel jediný závod.

Na Retromobile pak Mercedes-Benz přiveze trojici nádherných 300 SL Roadsterů, které si můžete koupit – naprosto úžasný stav je samozřejmostí. Prvním je model z listopadu roku 1957 s grafitově šedém laku, který si za celou dobu výroby tohoto modelu objednalo pouhých 125 zákazníků. Má krémový interiér a divize Classic jej renovovala v letech 2017 až 2023. Další kousek si kdysi objednala zákaznice z New Yorku s rudým lakem – k divizi Classic se dostal od její vnučky.

Renovace u něj zabraly 3500 hodin. Poslední exemplář si vyzvedl v roce 1963 americký zákazník přímo v Sindelfingenu, poté si jej začátkem 70. let koupil jistý doktor v Oklahoma City. S autem jezdil až do své smrti v roce 1987. Vůz je v dobrém stavu, bude však vyžadovat renovaci. Retromobile můžete navštívit od 31. ledna do 4. února.