Mercedes připravil vkusnou limitovanou sérii třídy G Edition 550. Vznikne jen 200 kusů!

Tři výrazné odstíny laku, kontrastující doplňky karoserie, luxusní vnitřní obložení, výkonná V8 pod kapotou. Budoucí majitelé budou chrochtat blahem.

Třída G je sice pořádný kus terénního železa, ale valná většina majitelů tato auta místo do amazonské džungle bere spíš do džungle městské. Mercedes to evidentně chápe, proto připravil speciální sérii dvou set exemplářů, které vyniknou zvlášť na bulvárech velkoměst.

Majitelé mohou zvolit jeden z trojice zajímavých laků: šedou Arabian Grey, bílou Moonlight White, která je nejnovějším doplňkem nabídky barev individualizačního programu Manufaktur, a ti odvážní také rudou Jupiter Red. U každé z možností vyniknou leskle černé exteriérové doplňky typu lemů blatníků, spodní části nárazníků, zrcátek, znaku s hvězdou nebo předního ochranného rámu.

Pro kabinu mohou zájemci vybírat z různých typů luxusního čalounění a prošívání, obložení si lze dopřát v karbonovém provedení a samozřejmě nechybí vysoká výbava. Tím nejzajímavějším prvkem je zde označení na madle před spolujezdcem, které hlásá příslušnost k limitované edici dvou set kusů díky pořadovému číslu a názvu Edition 550.

Speciální verze třídy G je totiž nabízena výhradně s ušlechtilou motorizací 550 (v Evropě jde o G 500) s dvakrát přeplňovaným osmiválcem o výkonu 310 kW (421 k), s nímž zvládá stovku za 5,9 sekundy. Jak jste jistě pochopili z označení, k mání bude výhradně na americkém trhu.