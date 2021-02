Mercedes láká na novou generaci třídy C. Sedan i kombi se představí už příští týden

Zatímco konec loňského roku byl u Mercedesu ve znamení příchodu nové generace limuzíny třídy S, pro začátek letošního roku si německá automobilka přichystala premiéru nové generace sedanu třídy C. Novinka s interním označením W206 se na posledních upoutávkách ukazuje i ve formě praktičtějšího kombi a rovněž odhaluje přední světlomety.

Nový Mercedes-Benz EQA dorazil do ČR. Elektrický crossover přijde na 1,3 milionu

Po stránce designu se u nového „céčka“ očekává klasicky spíše evoluce než revoluce, přičemž řadu stylistických prvků si sedan a kombi vypůjčí právě od „eskové“ limuzíny. Maska chladiče s velkým logem značky zůstane, jak již potvrdily maskované prototypy. Nová generace zase o něco povyroste, rozvor se protáhne o 25 mm (2865 mm), čímž nová třída C nabídne více místa uvnitř.

Inspirace u třídy S se očekává také v interiéru, kde má Mercedes opět vsadit na velký displej představující vlastně celý středový panel v případě vyšších výbav. Menší obrazovku lze čekat u standardní výbavy. Hi-tech funkce posledních modelů Mercedesu se pak v určitém rozsahu přenesou i do třídy C.

Mercedes-AMG Project One na dalších záběrech. Očekávaný hypersport se blíží produkci

Použitím platformy MRA (Modular Rear Architecture) s pohonem zadních kol se očekává i možnost systému natáčení zadní nápravy, kdežto základ umožní Mercedesu samozřejmě zástavbu elektrifikovaných ústrojí. Jak už víme, nová generace třídy C se výhradně spolehne na čtyřválcové jednotky, obsahující mild-hybridní a plug-in hybridní techniku.

Právě plug-hybridem bude údajně i nová AMG verze, jejíž výkon má přesáhnout 500 koní (368 kW). Mezi dalšími iteracemi třídy C se podle všeho objeví varianta All Terrain, představující odolněji řešený kombík se zvýšeným podvozkem a dodatečnými plasty na karoserii pro schopnější jízdu mimo zpevněné silnice. Na více informací nebudeme čekat dlouho, premiéra nové generace třídy C proběhne 23. února.