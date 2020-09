Mercedes GenH2 je koncept vodíkového tahače. Na cesty zamíří už v roce 2023

Ukončení vývoje osobních aut na vodík ve prospěch čistě bateriových elektromobilů sice Mercedes-Benz oznámil už letos na jaře, co se ovšem týče nákladních vozidel německé značky, zde je myšlenka vodíku jakožto cesty vpřed stále silná. Ostatně natolik silná, že Mercedes nyní představuje nový koncept tahače GenH2, který vidí už do pár let v produkci.

V podstatě tedy koukáte na alternativu známého tahače Actros, ale v CO₂ neutrální formě a samozřejmě s dosti futuristických designem. Koncept GenH2 by měl s nosností 25 tun zajistit obdobné schopnosti pro dálkovou dopravu jako jeho spalovací protějšek.

Především má ale dvojici vodíkových nádrží o kapacitě 40 kg, přičemž ve spojení se 70kWh baterií má být tahač schopen ujet na jednu nádrž přibližně 1000 km. Součástí pohonného ústrojí jsou dva elektromotory, každý s výkonovou špičkou 330 kW (449 koní) a 2071 N.m točivého momentu.

Zahlazená příď tahače s minimalistickým LED osvětlením by se nejspíše do produkční verze ještě změnila. Což podle Mercedesu nebude za dlouho. Prvním odvážným firmám se zájmem o vodíkový tahač chce novinku dodat už v roce 2023, plně sériovou produkci si poté automobilka představuje někdy kolem roku 2025.

Divize nákladních vozů Mercedesu se mimo vodík zaměřuje i na vývoj plně elektrických lehčích náklaďáků, u kterých vidí použití v dopravě na kratší vzdálenosti. Právě vodíková ústrojí si ale přestavuje jako lepší možnost emisně šetrnější dopravy na dlouhé vzdálenosti s větším nákladem.