Mercedes dá sbohem manuální převodovce. Odchod čeká i řada spalovacích motorů

Rozsáhlý plán elektrifikace, a to rovněž u vozů AMG a Maybach, nehledě na příchod očekávaných elektromobilů EQA, EQB či limuzíny EQS a dokonce elektrické varianty třídy G, do tohoto směru Mercedes investuje velké peníze, což znamená, že se v dalších oblastech svého působení snaží finance ušetřit. A podle nadpisu už víte, kde se bude šetřit nejvíce…

Rovněž s ohledem na stále větší zájem o automatické převodovky tak přijde chvíle, kdy Mercedes přestane nabízet vozy s manuálními převodovkami. Přesněji tedy šéf vývoje německé automobilky nedávno prozradil německému tisku, že značka „eliminuje manuální převodovky“ jakožto součást finanční operace k ušetření nákladů ve výrobě.

Kdy přesně k odstranění možnosti manuální skříně u vozů Mercedesu dojde, to nevíme přesně. Mluvíme přitom o situaci na evropském trhu. Například v USA již automobilka nenabízí třetí pedál a klasickou řadičku od roku 2015. Každopádně, pokud tedy chcete nový Mercedes s manuálem, asi byste neměli zahálet.

Podobně se situace u Mercedesu vyvíjí také po stránce čistě spalovacích motorů, jejichž nabídku chce výrobce do budoucna silně ořezat právě ve prospěch rozšíření nabídky elektrifikovaných ústrojí. Podle Mercedesu totiž budou „investice do vývoje spalovacích motorů rychle klesat“ a do konce dekády by mohla automobilka omezit svou nabídku o rovných 70 %. A lze si představit, že naftové motory zcela odejdou kvůli nadále striktnějším emisním normám.

Nakonec by chtěl Mercedes ušetřit nějaký ten peníz také redukcí používaných platforem, kdy bude stále více budoucích modelů značky sdílet identický základ. Ve výsledku chce automobilka do roku 2025 snížit své fixní náklady o 20 %.