Mercedes chystá airbagy pro samořiditelná auta. Budou počítat s tím, že za volantem odpočíváte

Mohli jsme to vidět na řadě konceptů z posledních let, které počítají s vysokou autonomií budoucích vozidel. Auta by měla řidičům nabídnout „odpočinkový režim,“ v němž se volant zasune blíže k palubní desce, pedály popojedou dozadu a sedadlo se sklopí, aby měl řidič při jízdě na „automatiku“ větší pohodlí. To ale představuje problém pro tradiční bezpečnou polohu pro aktivaci a správnou funkci airbagů – řidič bude dále od volantu, k dalším otázkám patří, jak je například připoután, aby pod pásy při nárazu nesklouzl směrem dolů.

Mercedes-Benz se touto otázkou zabýval již dříve, jeho řešení jsme mohli vidět u experimentálního vozu ESF 2019. Ten měl airbag v palubní desce, který se nafukoval shora přes volant, a pásy uchycené přímo do opěradla sedačky. Práci na sériové podobě této techniky potvrdil magazínu Top Gear přímo ředitel přes bezpečnost vozidel Paul Dick: „Pokud jedete v poloze vleže bez volantu v autonomním řízení 3. úrovně, nejste před airbagem. Musíme se zamyslet nad tím, jak lidi v této poloze chránit. Airbagy se zřejmě nebudou nebudou nafukovat z volantu - možná je zkombinujeme do bezpečnostního pásu nebo do B-sloupku. Nebo do samotných sedadel. To je nová věc - zkombinovat to s asistovanou jízdou. Při jízdě na úrovni 3 jste uvolnění, a proto musí všechny systémy správně fungovat,“ uvedl.

Nová technika bude integrována do systému Mercedes Pre-Safe: „Pokud je havárie nevyhnutelná, musí Pre-Safe pracovat v této poloze, kdy je člověk ležmo. Například tak, že se pásy napínají, že airbag je adaptivní s dvěma fázemi. Pak se můžete cítit bezpečně,“ dodává Dick.