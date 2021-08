Mercedes by kvůli normě Euro 7 ořezal nabídku motorů o polovinu, říká šéf vývoje

Stejně jako Škoda v reakci na příchod extrémně přísné emisní normy Euro 7 vyškrtla z plánu produkci nové Fabie Combi, tak i u německého Mercedesu se pomalu chystají na razantní změny v nabídce, a to přesněji po stránce motorizací. Úpravy spalovacích motorů ke splnění regulí začnou totiž být pro automobilky ještě nákladnější.

Kromě ještě rozsáhlejšího soustředění na elektromobilitu, do které Mercedes vloží finance ušetřené po odchodu z Formule E, má očekávané zavedení emisní normy Euro 7 v roce 2025 u německé automobilky znamenat ořezání variant benzinových a naftových motorizací o zhruba polovinu. V rozhovoru pro britský Autocar to uvedl Markus Schäfer, šéf vývoje koncernu Daimler.

S návrhem Evropské komise zakázat prodej spalovacích vozů do roku 2035 je nadcházející norma Euro 7 dalším hřebíkem do rakve konvenčních aut, postrkující automobilky ke kompletní elektrifikaci do konce dekády. Jinak to tedy nebude ani u Mercedesu, stejně jako u dalších značek – Jaguar chce být čistě elektrický už v roce 2025, Opel v roce 2028 a pokračovat bude i evropský Ford (2030), Volvo (2030), Bentley (2030) a další.

Od Mercedesu sice zaznívá, že konec spalovacích motorů plánuje rovněž do konce dekády, tato razantní změna ale bude dle vedení možná pouze tam „kde to podmínky trhu dovolí“. V tuto chvíli si německá značka v nabídce stále udržuje i velké osmiválcové motory – pro limuzínu Maybach nechává dokonce i V12 – chystané AMG C 63 s hybridním čtyřválcem namísto V8 však naznačuje, v jakém duchu bude ořezávání nabídky u Mercedesu probíhat.