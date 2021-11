Mercedes-Benz X se proměnil v Temného ničitele. Výkon neohromí, cena však ano

Jak by se vám líbilo jezdit v „Temném ničiteli?“ Tak totiž dílna z luxusní londýnské čtvrti říká svému novému výtvoru – Dark Destroyer. Svůj drsňácký vzhled nepodpoří vysokým výkonem – z hlediska pohonu jde o sériovou jednotku OM 699 s pohonem všech kol 4Matic, což znamená výkon 140 kW, točivý moment 450 Nm a zrychlení na 100 km/h za 11,8 sekundy. Ale co mu chybí na síle, to dohání výrazným a vcelku vkusným designem.

Vůz dostal designový balíček od Project Kahn s rozšířenými blatníky, ochrannými plasty dveří, odvětrávanou kapotu a nárazníky s tmavými doplňky. Terénní pneumatiky jsou obuty na 22“ kola RS-XF, máme zde také odpružení s vyšší světlou výškou. Uvnitř se můžete těšit na nové čalounění s prošíváním na sedačkách, loketní opěrce, opěrkách dveří a také palubní desce. Okna jsou zatmavená a na přání mohou být i neprůstřelná.

Třída X byla vyráběna od konce roku 2017 do května roku 2020 v továrně Nissanu v Barceloně. Využila technický základ Nissanu Navara, i když značka s trojcípou hvězdu použila hromadu své techniky a uvnitř jste si přišli jako ve skutečném Mercedesu. To se ale jaksi nedařilo vysvětlit zákazníkům a i když šlo o velmi schopný a sympatický stroj, prodeje nenaplnily očekávání. Pokud vám nevadí volant na pravé straně, tento konkrétní kousek je nyní na prodej. Jak jsme si řekli, jde o verzi X250d 4Matic, najeto má necelých 22 tisíc kilometrů a úpravce za něj chce milion a půl.