Mercedes-Benz vyvíjí unikátní platformu pro elektrické dodávky. Postaví z ní prakticky cokoliv

Jednoduchá koncepce elektrického pohonu výrazně zjednoduší výrobu užitkových vozů. Mercedes-Benz si do budoucna vystačí s jedinou platformou pro dodávky.

Mercedes-Benz má dlouholetou tradici v segmentu užitkových vozů a nic na tom nezmění ani revoluční doba elektromobility. Svět dodávek totiž není jen o změně pohonu, ale zcela novém přístupu k práci s modulárními platformami přinášejícími nové možnosti.

Těch hodlá Mercedes naplno využít už v roce 2026, kdy plánuje vyslat na trh zcela novou generaci osobních i užitkových dodávek postavených na aktuálně vyvíjené platformě VAN.EA. Nový základ je rozdělen na tři segmenty. Jednotná přední část je osazená elektromotorem pro pohon předních kol. U prostřední se mění délka v závislosti na velikosti baterie a požadované délce vozu. Zadní díl s nápravou pak může být osazen druhým elektromotorem v případě požadavku na pohon všech kol.

Celkovými rozměry budou dodávky kopírovat současné portfolio, ale vzhledem k variabilitě konstrukce se nabízí i její rozšíření, stejně jako se počítá s použitím platformy u obytných vozů. Ředitel divize užitkových Mercedesů Mathias Geisen prozradil, že nejbližší dodávka postavená na VAN.EA neponese název Metris (evropské Vito), čímž naznačil, do jakého segmentu se primárně vydá.

Samozřejmě bude mít zcela odlišný design od současné produkce, ale vůz dostane i zcela nový operační systém MB.OS podporující vysokorychlostní bezdrátový přenos dat, a to i v rámci třetích stran. To znamená, větší propojenost a kontrolu nad vozidly pro správce vozových parků. Software rovněž usnadní integraci pokročilých technologií autonomního řízení od úrovně 2. Mercedes ale počítá s dosažením autonomie úrovně 3 v soukromém a úrovně 4 v komerčním prostředí do konce dekády.

Značná část vozidel zamíří do USA, kde užitkové Mercedesy stabilně posilují a loni dosáhly 16% tržního podílu. Místní výhodou je i větší benevolence k autonomním vozům. Dobrou zprávou je, že vedle bateriových dodávek ponechá značka alternativy se spalovacím pohonem minimálně do roku 2030. Poptávka po nich je stále silná.

