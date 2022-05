Radosti Nejlepší odhlučnění ve třídě Dostatečný výkon Vynikající komfort Starosti Multivan má lepší ergonomii Cena je už opravdu vysoká Někomu může šestiválec chybět 9 /10

Aktuální Mercedes-Benz třídy V, tedy generace W447, je s námi od roku 2014. Je tedy o rok starší než Volkswagen T6. Tento luxusní světoběžník se vyrábí ve Španělsku, Mexiku, Číně, Indii, Indonésii, Argentině a Severní Americe, kde se nazývá Metris. Verzí má taky dost, je klasickou třídou V, obytným vozem Marco Polo i elektrickým EQV. Úplně stejné auto to od roku 2014 samozřejmě není, tvůrci mu dopřávají náležitou modelovou péči, ale i tak je to jeden z nejstarších kořenů v nabídce.

Generace W447 přinesla jako jednu z největších změn vyhození šestiválce z nabídky a jeho nahrazení čtyřválcem. Ještě si o něm dnes něco řekneme, ale pro úvod připomeneme, že už jsme ho zkoušeli a je báječný. Hlavním důvodem, proč nám auto opět zaparkovalo v redakční garáži, je doplnění nabídky o nový vzduchový podvozek Airmatic. Ten má posunout cestování s třídou V na nový level. Je to pravda?

Jak je tohle možné

Jestli nemáte moc času, tak vám mohu rovnou na úvod prozradit, že je to pravda a vzduchový podvozek skutečně posouvá jízdní komfort třídy V na novou úroveň. Ano, heureka, kdo by to byl řekl, že? Nyní se ale pojďme podívat, co je to vlastně za podvozek. Tlumení každého kola se ovládá nezávisle na ostatních, a to podle stavu vozovky. Systém pracuje s dvojicí nezávislých tlakových ventilů měchů pro kontrolu odskoku a komprese tlumičů.

Světlá výška vozu se dá ovládat díky volbě jízdních režimů Dynamic Select. V režimech Normal a Comfort zůstává světlá výška standardní, od rychlosti 110 km/h se světlá výška automaticky sníží o 10 milimetrů. Snížení světlé výšky o stejnou hodnotu lze dosáhnout i v nižších rychlostech zvolením režimu Sport. Další výhodou je režim Lift, který zvedne auto o 35 milimetrů do rychlosti 30 km/h.

To poslední může znít jako zbytečnost, ale příjezdové cesty k některým rančům by vás rychle přesvědčily o opaku. Vzduchový podvozek udržuje konstantní světlou výšku vozu i v případě plného zatížení vozu a při připojení brzděného přívěsu, který může být mimochodem až o hmotnosti 2000 kg. My měli dokonce připlacené zvýšení na 2500 kg. Příplatek za vzduchový podvozek činí 54.283 Kč, což je v poměru cena/výkon opravdu skvělé.

Komfort testovaného vozu opravdu na míle překonává ostatní dodávky a troufám si říct, že pohodlněji s tímto druhem auta už cestovat ani nejde. Typické pohupování máte zajištěno a auto s vámi zachází něžně. Není to ale přehnané, jako na lodi se necítíte. Dokonce se ladičům podařilo skvěle odfiltrovat i velmi ostré a krátké nerovnosti, které s vámi nedrcnou. Řidičsky vám pak Véčko na vzduchu asi nic neřekne, ale má dobře naladěný posilovač.

Teď to vidím trochu jinak

Motor OM 654 (v nabídce od roku 2019), konkrétně 654q, je velmi dobrý. Chválil jsem si ho už v předchozím testu a nemám proti němu moc křivých slov ani teď, po další tisícovce kilometrů. Pro ty, kteří s ním nejsou ještě seznámení, jen připomenu, že nahrazuje naftovou dva-dvojku OM 651. Objem válců motoru byl snížen a vnitřní stěny potažené technologií Nanoslide.

Abych byl detailnější, Nanoslide je patent automobilky a spočívá v nanášení roztaveného mixu oceli s příměsí karbonu (legováním) na vnitřní stěny válců k vytvoření povlaku, který je na pohled jako zrcadlo. Mercedes-Benz tohle vymyslel jako náhradu za litinové vložky a zajistil si tím snížení tření ve válcích až o 50 procent. Zároveň jsou stěny válců odolnější.

Motor má také hliníkovou klikovou skříň a jednostupňové přeplňování. Všechny tyto změny vyústily ve snížení hmotnosti o více než 35 kilogramů v porovnání s předchozím OM 651. V nejvyšší specifikaci V 300 d dosahuje výkonu 176 kW (239 koní) a jen kousek nad volnoběhem nabídne 500 N.m. To dává autu schopnost zrychlit z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy a cestovat pohodlně v rychlostech nad 200 km/h.

Na dodávku to jsou hodně slušné hodnoty a opět musím potvrdit, že hmotnost přes dvě a čtvrt tuny je maskovaná poměrně dobře. Motor má znamenitý zátah už od nízkých otáček a je skvěle odhlučněný. Spotřeba se dá bez problému držet pod deseti litry a pokud pojedete konstantně po dálnici třeba 120 km/h, nebude problém dostat se k hranici osmi litrů.

Pro pocit prestiže samozřejmě šestiválec chybí, hlavně v kombinaci se vzduchovým podvozkem, ale je to detail a nerad bych shazoval jinak vynikající čtyřválcový motor, který je navíc spojený s velmi jemnou 9stupňovou převodovkou (DSG, tady se uč). Naše auto bylo také vybaveno pohonem všech kol 4Matic, který kombinuje jednostupňovou rozdělovací převodovku s otevřeným středovým diferenciálem a vyjde na 114.203 Kč.