Mercedes-Benz třídy S slaví padesátiny. Nádherná řada W116 definovala luxus i design značky na desítky let

První generace nejprodávanějšího luxusního sedanu světa se představila v roce 1972. Přinesla bezpočet inovací a nevídaný pokrok v bezpečnosti.

Na 59. autosalonu v Paříži představuje Mercedes-Benz nástupce modelů W108 a W109, řadu W116. A ta byla revolucí místo prosté evoluce – v mnoha ohledech stanovila měřítka a standardy, kterých se značka držela stále drží po mnoho desetiletí. Zcela nové šasi mělo vypočítané deformační zóny, zesílené sloupky i panty dveří a nádrž v bezpečí nad zadní nápravou. Poprvé u něj bylo sériově nasazeno ABS, vyvinuté ve spolupráci se společností Bosch – i když až ke konci výroby. Oproti svému předchůdci měla o 115 milimetrů delší rozvor při 60mm nárůstu celkové délky, byla také o 55 mm širší.

Design je dílem Friedricha Geigera, otce slavného sportovního kupé 300SL a například i klasických Mercedesů 500K a 540K. Vycházel z dříve představeného kabrioletu R107, ale zde se představil v podobě, kterou vozy s hvězdou ve znaku využívaly až do raných devadesátých let: obdélníková čelní maska s rovněž obdélníkovými světly (pro americký trh s kruhovými světlomety uvnitř), elegantní proporce, horizontální zadní osvětlení. Vůz byl postaven dle principu „vidět a být viděn“ – poprvé měl například žebrovaná zadní světla, na nichž méně ulpívala špína, v A sloupcích pak byly žlábky pro odvod vody, která tak nebránila ve výhledu z bočních oken. Přední světla mohla mít za příplatek ostřik.

Na trh šly nejprve benzinové řadové šestiválce M110 s označením 280 S (118 kW/160 k) a 280 SE (136 kW/185 k) o objemu 2,8 litru, společně s tříapůllitrovým osmiválcem 350 SE se 147 kW (200 k). V roce 1973 se představily verze 450 SE a SEL (s rozvorem prodlouženým o 100 mm), osazené motorem V8 o objemu 4,5 litru se 165 kW (225 k). Od roku 1977 se vyráběla verze 300 SD s naftovým řadovým třílitrovým pětiválcem o výkonu 82 kW/112 k, později pak s 89 kW (122 k).

Zajímavé je, že diesel byl k dispozici pouze na severoamerickém trhu. Vrcholem se stalo provedení 450 SEL 6,9, osazené osmiválcovým motorem M100 o objemu 6,9 litru s 210 kW (286 k) a 550 Nm točivého momentu. Tento model měl hydropneumatické odpružení s vyrovnáváním světlé výšky na obou nápravách, nižší verze mohly dostat vzduch pouze za příplatek na zadní kola, kde mimo jiné omezoval změny geometrie při prudké akceleraci. Vůz zvládal až 225 km/h a stovku zdolal za 7,4 sekundy. Pro jeho kvality si ho vybral režisér Claude Lelouch do slavného snímku C’était un rendez-vous.

A jak to tedy bylo s označením „třída S?“ Mercedes toto písmeno používal již dříve pro speciální projekty a špičkové verze, poprvé u 170 S z roku 1949. Bylo vnímáno i ve významu „Sonderklasse“ – speciální/zvláštní třída. Zde je poprvé nasazeno oficiálně. Tradiční rozčlenění na třídy S, E a C se ujalo až počátkem devadesátých let, prvním Éčkem se stala řada W124 a Céčkem W202, obojí z roku 1993. Model W116 vznikl v 473.035 kusech, získal titul evropského auta roku 1974 a vyráběl se ještě chvíli i po představení svého nástupce W126 alias Číny.