Mercedes-Benz třídy S bude v roce 2025 ještě chytřejší. Bez řidiče zvládne vyšší rychlost

Aktuální generace třídy S je na trhu již dlouhých pět let, ale do starého železa rozhodně nepatří – zvlášť nyní díky zajímavým a důležitým novinkám z hlediska funkční výbavy i stylu. Jednou z nich je update pro systém podmíněně automatizované jízdy Drive Pilot. Ten dříve mohl převzít řízení od řidiče aniž by vyžadoval jeho pozornost v rychlostech do 60 km/h a spíše v hustém provozu. Nyní zvládá až 95 km/h v pravém pruhu dálnice (na schválených úsecích), takže se dá používat častěji. Všechny komponenty systému typu elektroinstalace, řízení i brzd jsou jištěny záložními prvky, pokud je to nutné, Drive Pilot předá kontrolu zpět řidiči. Pokud ten nezareaguje, vůz automaticky a bezpečně zastaví.

Systém využívá více než 35 senzorů – kamery, radar, ultrazvukové senzory a LiDAR, takže je vždy zásobován dostatkem informací i v případě, že nějaká jednotlivost přestane optimálně pracovat. Pro podmíněně automatizovanou jízdu nyní Mercedes v USA a Německu testuje signalizaci pro ostatní řidiče, aby poznali, že vůz jede v danou chvíli sám – tyrkysová světla v blinkrech.

Vylepšení se dočkal i multimediální systém MBUX. Hlavní novinkou je integrace ChatGPT do hlasového asistentu díky službám Microsof Azure OpenAI Service. Nyní tak bude možné získávat odpovědi na otázky lépe a přirozeněji, je také možné uchovávat historii komunikace a navázat na dřívější témata. Navigace v systém MBUX pak nově disponuje satelitním náhledem skrze Google mapy. Nezapomnělo se ani na zábavu, díky balíčku Entertainment Package Plus získají zákazníci přístup ke streamovacím službám a posádka na zadních sedadel si může užít bohatý výběr filmů a seriálu.

K rozšíření možností došlo v rámci programu Manufaktur, do nějž přibylo více než 50 nových odstínů laku a 25 nových typů zpracování interiéru. Samozřejmě je také možné dostat zakázkové interiéry a ručně zpracované doplňky přímo z výroby v továrně v Sindelfingenu. Do nabídky také přibyla i verze Edition s pakety AMG Line na Night, dostupná v pěti pečlivě zvolených barvách lakování. Její součástí je interiér čalouněný kůží Nappa ve třech variantách, dále pak dostává podsvícené nápisy v prazích, head-up displej, audiosystém Burmester 3D Surround Sound nebo 20palcová kola AMG.