Zatím jen se čtyřválci a s Tik Tokem na palubě. Nový Mercedes-Benz třídy E je mostem mezi tradicí a digitalizací. Byli jsme na jeho premiéře!

Mercedes-Benz třídy E je již od pradávna dopravním prostředkem pro distingované gentlemany. Pro lidi, kteří si chtějí řídit sami, manažerská stálice. Éčko je příslibem komfortu a nejmodernějších technologií. Je to navíc auto s tradicí, která sahá až do padesátých let minulého století, k modelu W120 a předci jeho kategorie jezdili již mezi válkami. Samotná třída E se ale objevila až v devadesátých letech s generací W124. Od té doby se dočkala pěti nástupců. Nyní je tady šestý.

Mercedes-Benz třídy E generace W214 automobilka označuje jako most mezi tradicí a digitalizací. Vyrábět se bude v Sindelfingenu, městu, které mercedesy skutečně žije a každou neděli se zde konají automobilové srazy. S délkou 4949 mm, šířkou 1880 mm a výškou 1468 mm W214 opět přesně zapadá do své kategorie. Rozvor se natáhl o 22 mm na výsledných 2961 mm, benefitují z toho hlavně cestující na zadních sedadlech. Kufr pojme 540 litrů. Samozřejmě se bavíme o představené verzi sedan, ale nebojte, kombi bude.

Designovou revoluci nečekal asi nikdo, nové E je uhlazený tříprostorový vůz hledící na co nejlepší aerodynamiku. Nová přední část opticky spojuje světlomety s maskou pomocí černého panelu. Samotná maska pak může být na přání podsvícená a platí to jak pro běžné výbavové linie, tak i pro AMG. Není to ale žádná divočina, jen decentní orámování světelným páskem po obvodu masky. Další zajímavostí je znak mercedesu vyobrazený grafikou v zadních svítilnách. 1:1 logo do svítilny sice použít nejde, ale designéři si šikovně poradili zaoblenými hranami.

Běžné inie mají pro mercedes typickou přední masku s vodorovným žebrováním, AMG se na první pohled liší maskou s malými trojcípými hvězdami, většími nasávacími otvory (zaslepenými) a jiným tvarem koncovek výfuku. Verze AMG pak postrádá typickou třícípou hvězdu na kapotě, má pouze znak. Největší změny jsou ale vidět v interiéru. Pro fanoušky značky není design žádným překvapením, mercedes se s fotografiemi palubní desky pochlubil již na konci února.

AMG má volant se dvěma dvojitými rameny, ostatní verze sázejí na klasický tvar. V každém případě zde zůstává ovládání dotykovými tlačítky, které již z ostatních vozů značky určitě znáte. Největší novinkou je takzvaný Superscreen pokrytý sklem s displejem LED, který pokrývá podstatnou část palubní desky. Za příplatek je pak pro spolujezdce k mání vlastní displej, na kterém si může například pouštět filmy. Nově to jde i za jízdy, což je umožněno díky blokaci řidičova pohledu na tuto obrazovku.

Funkce displeje a interiéru celkově třídu E opět posouvá na další úroveň, zmínit lze třeba konturní ambientní osvětlení, které se táhne přes přední dveře a po celé šířce palubní desky. Je aktivní, takže může třeba dynamicky pulzovat podle hudby, a to i za jízdy. Hudba může mít technologii Dolby Atmos a díky basovému reproduktoru u předních sedadel můžete hudbu dokonce i cítit, podobně jako je tomu v třídě S.

Další významnou novinkou jsou aplikace třetí party - v autě bude už při uvedení sociální síť Tik Tok, hra Angry Birds, Webex, prohlížeč Vivaldi a Zoom. Meetingy se svými kolegy můžete uskutečnit díky selfie kameře na vrchu palubní desky. Je aktivní pouze při spuštěných aplikacích a můžete si pořídit i selfie. Export fotografie je ale možný pouze přes flash disk USB-C umístěný v zástrčce ve středovém tunelu.

Oblíbenou funkci Energizing Coach je v novém Éčku možné propojit s Apple Watch a na displeji infotainmentu tak uvidíte, kolik už jste nachodili kroků i svůj tep. Výdechy klimatizace jsou nyní také elektrické, takže na ně nemusíte sahat, ale v menu klimatizace pouze zvolíte, kam má vzduch proudit a výdechy se podle toho nastaví. Pokud na ně ručně sáhnete, skočí opět do režimu Individual. K dalším funkcím si pak přiřaďte třeba automatické vyparkování zcela bez řidiče či detekci mikrospánku.

W214 odstartuje na evropském trhu s šesti pohonnými jednotkami, z toho polovina jsou plug-in hybridy. Aktuálně byly oznámeny pouze čtyřválcové verze, ale šestiválců se dočkáme také. Výkonový deficit dvoulitrových čtyřválců se dohání nejen turbem, ale i elektřinou - všechny motory jsou 48voltové mild-hybridy se startér-generátorem o výkonu 17 kW s možností nakopnout vůz dodatečnou silou až 205 N.m. Nové Éčko bude mít v nabídce stále i vznětový agregát, jde o OM654M.

K přenosu výkonu na kola slouží ve všech případech automatická převodovka 9G-Tronic a k dispozici je také pohon všech kol 4Matic. Akumulátory plug-in hybridů mají kapacitu 25,4 kWh a mají vystačit k ujetí až sto kilometrů. Výkon elektromotoru je 95 kW (129 koní). Když akumulátor energii nedává, ale získává, může tak činit přes rekuperaci výkonem až 100 kW. Nicméně standardně lze vůz dobíjet u wallboxu výkonem 11 kW, je tu ale možnost rychlého nabíjení výkonem až 55 kW.

Vpředu i vzadu najdete víceprvkovou nápravu, standardem jsou klasické tlumiče Agility Control, mild-hybridy pak mají o 15 mm snížený podvozek oproti plug-inům. V rámci paketu Technology je ale možné vůz osadit vzduchovým podvozkem s aktivním tlumením a také řízením zadní nápravy. Také zde pak najdete fičuru, kdy se při rychlostech nad 120 km/h v režimu Comfort vůz přikrčí o 15 mm k zemi.

Pokud jde o řízení, tak to by mělo nyní být ještě strmější. Řízení zadní nápravy pak umí až 4,5 stupně a zadokolky se tak otočí na 10,8 metrech, zatímco čtyřkolky na 11,1 metrech. Od rychlosti 60 km/h se pak zadní kola natáčejí po směru natočení předních kol do úhlu 2,5 stupně. Dalším přínosem jsou pouze 2,2 otáčky volantu mezi dorazy, původně to bylo 2,4 otáčky.

Mercedes-Benz třídy E W214: technické údaje mild-hybridů Verze E 200 E 220 d E 220 d 4Matic Objem [ccm] 1999 1993 1993 Výkon [kW/ot.min] 150/5800 145/3600 145/3600 Výkon MHEV [kW] 17 Točivý moment [N.m/ot.min] 320/1800-4000 440/1800-2800 440/1800-2800 Spotřeba WLTP [l/100 km] 6,4 - 7,3 4,8 - 5,5 4,9 - 5,7 Zrychlení [s] 7,5 7,6 7,8 Maximální rychlost [km/h] 240 238 234