Radosti Zpracování hodné Mercedesu Snadná obsluha Rozumná spotřeba a velká nádrž Nezpochybnitelná praktičnost Starosti Vysoká cena základu i příplatků 8 /10

Doba kráčí ke stále většímu sdílení technologií, platforem, motorů, všeho možného. Zatímco ještě před nějakými deseti až patnácti lety se automobilová vícerčata nacházela spíše v kabinetech kuriozit ve formě různých veselých žebříčků, dnes jde o tvrdou a stále rozšířenější realitu. Například Suzuki si půjčilo hned modely Swace a Across od Toyoty, Volkswagen Amarok je Ford Ranger a naopak Ford Tourneo Connect je VW Caddy, nová Mazda 2 je Toyota Yaris… A takových bude přibývat. Automobilky se samozřejmě snaží rozdíly mezi vícerčaty dělat, ale jen do určité míry a tak, aby se to vyplatilo.

Mercedes-Benz ale už minimálně v jednom případě ukázal, že chce i v případě sdílení techniky svým zákazníkům dát to, na co jsou zvyklí – pamatujete na Mercedes třídy X? Vycházel z Nissanu Navara a měl s ním mnohé společné, ale pokud jste se jako majitel nezajímali o technikálie, vlastně jste nic nepoznali. Uvnitř vše vypadalo a fungovalo tak, jako v kdejakém dalším Benzu, měl dobré asistenční systémy, ve špičkové verzi svůj vlastní Mercedesí třílitrový šestiválec OM 642… To jen pro ilustraci, že značka není zvyklá dělat věci stoprocentně stylem CTRL-C a CTRL-V, jak si ještě ukážeme.

Interiér: Najdi sto rozdílů

Zvenčí zde výraznější paralely samozřejmě máme – základní tvary karoserie, dveří a třeba i zadních světel jsou prakticky totožné, ale jejich větší změny by z ekonomického hlediska nedávaly moc smyslu, na rozdíl od přídě. Ta odpovídá současnému designu značky s jeho světlomety oblejších tvarů, oddělenými od (zde horizontálně žebrované) čelní masky, a dalšími prvky.

Uvnitř už jsou rozdíly větší. Najdeme zde třeba velmi podobné až totožné kulaté voliče klimatizace a topení (sláva jim) a markantní výstupek z palubní desky, na němž se může nacházet řadicí páka nebo volič automatu, ale to je z viditelných a hmatatelných věcí vlastně vše. Nad ovládáním tepelného komfortu zde najdete řadu čudlíků například pro výstražná světla, deaktivaci stop/startu, automatické parkování – u Renaultu jsou těsně pod obrazovkou palubního systému.

Ta od Francouzů také liší – jde o přehledný a spolehlivý systém MBUX se svižnými starty a velmi přehledným rozhraním. Místo dlaždic zde rolujete do stran jednotlivými funkčními celky, pod jejichž ikonami najdete dvě menší plošky pro přístup do nejužitečnějších pod-položek. Dobře čitelná a umístěná obrazovka je doplněna skutečnými tlačítky pro rychlou aktivaci navigace, telefonních funkcí, audia nebo třeba návrat do domovské nabídky. Je zde i tlačítko spuštění parkovací kamery s dobrým obrazem, která zobrazuje nejen dynamické linky směru kol dle natočení volantu, ale i aktuální obrysový poloměr – šikovná drobnost. Nedílnou součástí MBUX je i větší barevný displej mezi velmi jednoduchými a tudíž dobře čitelnými budíky (stříbřitý okraj, čísla a čárky, rudé ručičky – dokonale přehledné).

Od Renaultu se výrazně liší i volant. Pochopitelně zde není stejné kormidlo jako třeba v Meganu nebo Dacii Duster, akorát s hvězdou uprostřed. Na jeho bočních ramenech je sice více ovládacích prvků, ale snadno pochopitelných. Ve spodních částech vlevo tempomat, vpravo audio a telefonické funkce, v horních částech pak komandujete obrazovky palubního systému. Dotykovými čtverečky se v obrazovce před sebou nebo uprostřed palubní desky pohybujete doleva a doprava, nahoru a dolů, stiskem potvrdíte. Volant tedy nemusíte pouštět volant z rukou. Ve výčtu rozdílů samozřejmě nesmí chybět palubní deska jako celek – má kulaté výdechy ventilace, na něž je majitel Mercedesu zvyklý, a je částečně čalouněna měkkou syntetickou kůží Neotex. Působí kvalitně a hodnotně, stejně jako zbytek vnitřku.

Například sedadla čalouněná syntetickou kůží s hezky působícím prošíváním, do nichž se vejde osoba prakticky jakékoliv postavy kromě morbidně obézní a díky vysoké linii stropu také klidně nadprůměrně vysoká. Snadno ji manuálně seřídíte a díky poměrně výrazným (ale ne sportovně se tvářícím) výstupkům v sedáku i opěradle solidně drží tělo.

Praktičnost vpředu jistí hluboká schránka pod loketní opěrkou, široká police pod stropem u čelního skla nebo kapsy ve dveřích, do nichž se vejdou 1,5litrové lahve. Vpředu pak máte standardně dvě USB-C zdířky (možné je i bezdrátové nabíjení, buď samostatně za 6605 Kč, nebo jako zde v rámci Technologického paketu) a 12V zásuvku vpředu i vzadu, volitelně či v rámci výbavy Progressive si USB nabíjení užijí i pasažéři vzadu.

Těm bude opravdu hej. Nastupují posuvnými dveřmi s šířkou 614 mm a výškou 1059 mm, místa nad hlavou je zde hromada a snad jediné, co by jim mohlo vadit, je poněkud malá výška sedáku nad podlahou. Ta má ale svůj důvod – zadní opěradla, dělená v poměru 1/3 ku 2/3, lze totiž sklopit do roviny s podlahou kufru. Abyste tak měli zcela placatou ložnou plochu, nemusíte je namáhavě vyjímat a schovávat v garáži. Další příjemnou vlastností je zde hrana zavazadlového prostoru ve výšce 56 centimetrů, při sklopení opěradel druhé řady sem nacpete předměty dlouhé až 1865 milimetrů. Pod zavazadelníkem je zespodu uchycené rezervní kolo.