Mercedes-Benz spouští nový rozměr nakupování. Z auta nemusíte vystupovat a stačí vám pouze otisk prstu

Mercedes-Benz jako první spouští novou formu nakupování produktů přímo z vozu. Do budoucna takto budeme platit za tankování, nabíjení a další služby.

Díky dnešní úrovni digitalizace už nemusíme na pokladnu čerpací stanice, ale můžeme zaplatit přímo u stojanu. Stejně tak existují mycí linky, kde za program zaplatíme prostřednictvím chytrého telefonu z pohodlí vozu a v případě značky Škoda je minulostí i chození k parkovacímu automatu. Přežitkem se rovněž stávají nabíjecí karty nebo čipy, protože řada modelů komunikuje se stanicí sama a vám zbývá jen potvrdit proces na multimediálním zařízení.

Studie společnosti Juniper Research odhalila, že celosvětový objem transakcí uskutečněných v autě naroste do roku 2026 na 4,7 miliardy korun, přičemž platby za palivo budou tvořit 48 %. Mercedes jde tomuto trendu naproti jako první. V modelech EQS, EQE a plug-in hybridních verzích třídy S, C a GLC bude možné potvrzování plateb Mercedes pay+ prostřednictvím otisku prstu, jak jsme zvyklí u mobilních telefonů. To znamená bez zadávání pinu, nebo dodatečného potvrzování dalším zařízením.

Platební kartu je nejprve nutné spárovat s osobním účtem Mercedes me, kde má každý uživatel jedinečnou ID Mercedes. Samotné platební brány Delegated Authentication a Cloud Token Framework zajišťují další bezpečnostní platformu.

Aktuálně bude placení pomocí otisku prstu dostupné na nákup aplikací, prvků výbavy a služeb konektivity. Touto cestou si zakoupíte nebo předplatíte aktualizace softwaru, rozšířené funkce navigace (informace o počasí, vytíženosti parkovišť apod.) nebo nastavení teploty interiéru před jízdou. Z komfortních prvků lze zmínit vzdálené parkování ovládané chytrým telefonem, adaptivní přepínání dálkových světel nebo větší úhel natočení zadní nápravy. Koncept je zajímavý i z pohledu druhého nebo třetího majitele, který bude mít možnost si výbavu vozu přizpůsobit vlastním potřebám.

Služba je od března dostupná klientům v Německu, ale ještě letos se rozšíří na ostatní evropské trhy.