Mercedes-Benz SLR McLaren slaví 20 let. V Top Gearu ho milovali, britsko-německý unikát dodnes nemá nástupce

Představil se v roce 2003 na autosalonu ve Frankfurtu po čtyřech letech vývoje, vyráběl se sedm let. Dodnes je to „divný pavouk“ s mnoha zajímavostmi.

Dnes jeho parametry a vlastnosti nikoho nešokují, ale před dvaceti lety šlo o výkladní skříň automobilové techniky. Však se na něm také podíleli dva giganti, i když McLaren byl v této době ve značném útlumu (a vlastněn z 40 procent Němci) a dávno před érou, kterou nastartoval až v roce 2011 model 12C a o něco později hypersport P1, který se po mnoha letech skomírání značky postavil soudobé špičce ve formě Porsche 918 Spyder a Ferrari LaFerrari.

Spojení McLarenu a Mercedesu mělo kořeny ve Formuli 1, projekt jako takový byl ohlášen světu v roce 1999 na Velké ceně v Silverstone. Tehdy došlo k potvrzení, že koncept Mercedes-Benz SLR Vision, představený na autosalonu v Detroitu, má zelenou. První prototyp auta, tehdy známého jako „Project 7“, postavili ručně právě konstruktéři McLarenu z F1. Srdce dodal Mercedes se svým osmiválcem o objemu 5,4 litru a přeplňováním kompresorem, stejně jako kapotáž. Motor vážil 232 kilogramů a dával 460 kW (626 k) a 780 Nm, ležel zhruba půl metru za přední nápravou. Převodovka rovněž pocházela od Mercedesu, kvůli jednoduchosti byla zvolena pětistupňová automatická AMG Speedshift R.

Maximální rychlost sériové verze činila 334 km/h a na 100 km/h se dostala za 3,8 sekundy. V roce 2007 byla představena verze 722 GT s výkonem 500 kW (680 k) a 830 Nm, zrychlením na 100 km/h za rovné tři sekundy a v roce 2009 se objevilo provedení SLR Stirling Moss v 75 kusech. Výroba oficiálně skončila v prosinci roku 2009, ale McLaren dále nabízel úpravu vozu pro pouhých 25 zájemců s odladěním karoserie, novými koly a odlehčením. A tím to nekončilo – v roce 2019 divize McLaren Special Operations představila další balíček zlepšení, inspirovaný přáními nyní již dlouholetých majitelů. Letos v květnu pak MSO dodalo první kus s aerodynamickými doplňky, inspirovanými okruhovou verzí 722 GT.

Velký prostor věnoval Mercedesu-McLaren SLR pořad Top Gear v době své největší slávy. V první recenzi se Jeremy Clarkson i Richard Hammond shodli, že soudobá Carrera GT je lepší auto, ale velmi chválili výkon, zvuk i jízdní vlastnosti. Totéž se potvrdilo při měřeném kole se Stigem za volantem – nakonec SLR byl Grand Tourer. V šesté sérii Top Gear závodil z Londýna do Osla, do Mercedes-McLarenu usedl Clarkson, zatím co Hammond a May cestovali letecky a loděmi.

Věděli jste, že?: