Mercedes-Benz SL slaví 70 let. Teprve před pár lety se potvrdilo, co jeho označení vlastně znamená

Slavná sága mnoha roadsterů začala ve skutečnosti u kupé a na závodní trati. Věděli jste, že na pravý význam zkratky „SL“ se přišlo teprve před několika lety?

Osm generací silničních vozů s hvězdou ve znaku vděčí za svůj původ úspěšnému závodnímu kupé z roku 1952, kterým se také začíná psát slavná historie písmen SL. Šlo o model W 194, známý také pod označením 300 SL. Určen byl pro vytrvalostní závody a stál za ním slavný konstruktér Rudolf Uhlenhaut, který využil prvky modelu W186 přezdívaného Adenauer podle prvního poválečného kancléře SRN. Jeho základem byl velmi lehký prostorový rám z hliníkových trubek, díky němuž nevadil relativně slabý motor M194. Právě kvůli rámu nebylo možné použít klasické dveře otevírané do strany, z nutnosti se tak zrodily „racčí“ dveře, otevírané směrem vzhůru.

Třílitrový řadový šestiválec s rozvodem SOHC měl sice jen 130 kW, ale 300 SL s nedostatkem síly bojovalo jednak hmotností jen lehce přes tunu a také vychytanou aerodynamikou. V roce 1952 tak zvítězilo v Le Mans (1. a 2. místo), na Carrera Panamericana (opět 1. a 2. místo), první čtyři příčky bralo na Eifelrennen na Nürburgringu a dominovalo i na závodech ve švýcarském Bernu (1. až 3. místo).

Zrod silničního modelu 300 SL z roku 1954 inicioval oficiální importér značky do USA Maximilian E. Hoffman. Kupé s typickými výklopnými dveřmi bylo vyráběno do roku 1957 v počtu 1400 kusů, souběžně s ním vznikal elegantní kabriolet 190 SL s čtyřválcovým motorem se podobným designem, ale na levnějším konstrukčním základu modelu W 121 místo drahého prostorového rámu. I 300 SL se dočkalo verze roadster, u níž byl rám kvůli zavazadlovému prostoru a nižším prahům upraven i normálním dveřím. Do roku 1963 byla vyrobena v 1858 exemplářích.

Nástupcem kabrioletů 300 SL i 190 SL se stala generace W 113 alias Pagoda, poháněná řadovými šestiválci o objemu 2,3 l, 2,5 l nebo 2,8 l. Design je dílem Paula Bracqa a Bély Barényiho, techniku měli na starost Uhlenhaut a technický ředitel značky Fritz Nallinger. Kvůli nízké hmotnosti se ke slovu opět dostal hliník (kapota, kufr, prvky dveří) a jízdní vlastnosti byly na svou dobu vynikající. Od jara roku 1971 přebírá žezlo řada R 107, u níž jsou poprvé k dispozici osmiválcové motory. Ve výrobě vydržela až do konce osmdesátých let.

Nástupcem se stala „žehlička“ R 129, představená na autosalonu v Ženevě v roce 1989, která opět posunula laťku výše díky dvanáctiválcovým motorům – tím nejvýkonnějším se stala jednotka M 120 E 73 s objemem 7,3 litru a 386 kW. Do nového milénia pak SL vstoupilo generací R 230 s kovovou skládací střechou a výraznou přídí s čtyřmi kulatými světlomety á la „masařka,“ které v té době zdobily i přídě třídy C generace W 203 nebo E-Klasse W 211. Tedy až do faceliftu v roce 2008, který dopředu nasadil prapodivný mix hranato-kulatých tvarů.

Až do předloňského roku pak vznikalo SL řady R 231, které zažilo premiéru v roce 2012 na autosalonu v Detroitu. U něj se automobilka zaměřila především na lehkou konstrukci z hliníku, specialitou bylo využití dutin před prostorem pro nohy jakožto rezonančních komor pro basové reproduktory. Zatím poslední kapitola začala vloni s řadou R 232 pod názvem Mercedes-AMG SL s konfigurací 2+2. Aktuální model byl kompletně vyvinut u AMG v Affalterbachu.

A jak že to je s názvem SL? Jeho autorem je Rudolf Uhlenhaut a dlouhé roky byl považován za zkratku slov „Sport Leicht“ (sport lehké), což potvrzovala i publikace Mercedes-Benz 300 SL z roku 1999. Magazín Auto motor und sport ale přišel v roce 2012 s informací, že ve skutečnosti jde o zkratku pro „Super Leicht.“ Definitivní rozlousknutí této záhady přišlo začátkem roku 2017, kdy byla nalezena tisková zpráva z roku 1952, která jasně uváděla, že zkratka opravdu znamená „Super Leicht.“ Při příležitosti výročí můžete navštívit výstavu "Fascinace SL - 70 let auta snů" v muzeu Mercedes-Benz ve Stuttgartu - čas máte do 9. října letošního roku.