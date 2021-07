Radosti Každodenní použitelnost bez kompromisů Rozumná spotřeba Snadná obsluha kempovacích prvků Starosti Vyšší cena příplatků 9 /10

Domečky na kolech jsou nyní horké zboží. Dle statistik stoupají prodeje obytných vozů úplně v celé Evropě. U nás například dle Asociace kempování a karavaningu během letošní zimy meziročně až o 200 procent. Není divu, uplynulý rok plný nejistoty a omezení ukázal, že mít svůj pojízdný domov je velmi dobrý nápad i pro ty, kteří tomuto typu cestování doposud neholdovali. Jenže ne každý má možnost provozovat a před domem parkovat plnotučný velký obytňák, který využije párkrát za rok. Odpověď na otázky univerzálnosti a použitelnosti by měla vypadat přesně takhle.

Už klasické véčko je velmi kvalitním řešením mobility pro větší rodiny. V cestovatelské verzi Marco Polo mnoho získáte a o nic nepřijdete. Pokud máme začít hezky od podlahy, ta je tvořena odolným a snadno omyvatelným plastem. Když tedy strávíte deštivý týden v kempu, na jehož konci připomíná vnitřek vozu dobytčák plný bahna a trávy, stačí vzít do ruky hadr a máte hezky uklizeno během pár chvil.

Sedadla řidiče a spolujezdce lze otočit proti směru jízdy (ale raději ne za jízdy) díky páčkám po stranách – je to sice trošku hlavolam kvůli nutnosti sedadla posunout tak, aby se vytočila skrze otevřené přední dveře, ale postup vám rychle přejde do krve. Po otočení se můžete bavit se zbytkem posádky na dvou samostatných sedadlech v druhé řadě a využít sklopný a posuvný stolek. Ten se skládá ze dvou částí, které vysunete směrem nahoru a poté vyklopíte do stran. Uvnitř stolku najdete šikovný odkládací prostor.

Po složení druhé řady sedadel a sklopené té třetí, tvořené lavicí, vznikne společně se zadním platem spací prostor o velikosti 193 na 135 centimetrů, na který se vejdou dva dospělí a menší dítě. Ve stropě se pak nachází elegantní spací modul značky Westfalia, který připravíte k nocování během pěti sekund. Stačí odjistit pojistky nad předními sedačkami a zatlačit směrem vzhůru – strop se sám vyklopí, v případě potřeby i s matrací, abyste měli při pohybu uvnitř dost prostoru nad hlavami.

Jak se můžete podívat v galerii, strop se v zadní části vozu lehce přizvedne na nůžkovém mechanismu, takže spací plochu můžete využít celou. Najdete zde také šikovné LED lampičky na flexibilních krcích. Složení střechy jde také snadno – prostě zatáhnete za textilní pásek, čímž ji zavřete, a pak zajistíte. Při parkování na nerovném povrchu možná budete potřebovat asistenci druhé osoby, která pohlídá, aby do sebe přední vzpěry dobře zapadly.

Vše funguje velmi elegantně, možná až na trošku nepřehledné ovládání přídavného topení. Na cestách vám uvnitř vždy zbude dost místa pro zavazadla a oceníte i praktické vychytávky – například vnitřní záclonky pro klid při spaní, nebo výklopné zadní sklo pátých dveří. Spací prvky při každodenním jízdu nijak nepřekáží a skvělé je, že i s výklopnou střechou činí výška 1,99 metru, takže se bez problémů vejdete do téměř každé podzemní garáže.