Mercedes-Benz G vznikl jako kupé se sebevražednými dveřmi. Má 900 koní, vnitřek je čirá okázalost

Třídveřové provedení Mercedesu G sice na českém trhu nekoupíte, ale Mansory vám jej ochotně vyrobí. Kromě pohodlného nastupování zaujme vskutku mamutím výkonem a divokou karoserií.

Třída G byla v minulých letech nabízena v různých karosářských verzích včetně otevřené a zkrácené dvoudveřové verze. Ta již na trhu pár let není, ale pokud po ní stále toužíte, Mansory vám ji vyrobí přesně podle vašich představ, které mohou být i trochu výstřední. Rozhodnutí je ale potřeba učinit rychle, výroba je omezena na osm kusů.

Úpravce už jeden exemplář dokončil jako ukázku toho, kam až může individualita zákazníků zajít. Nese dlouhý název Mansory Gronos Coupé EVO C a jeho výroba začala kompletním odstrojením a rozříznutím karoserie, pro následné odebrání zadních dveří a posunutí středového sloupku. Kvůli absenci C sloupku musel nechat úpravce na míru vyrobit nová boční okna. Třešničkou je přesunutí pantů předních dveří dozadu, takže se otevírají v protisměru jízdy jako u Rolls-Royce Wraith. To nejen že usnadňuje nastupování, ale také úkonu dodá jedinečný efekt.

Tím novinka rozhodně nešetří. Už samotná přítomnost vozu vzbuzuje mimořádnou pozornost zlatavým perleťovým lakem Fludium Paint Chrome Atmosphere, který je použit také na kola. Pro dosažení celkové harmonie mají světla na přídi žlutý nádech. Jak je u Mansory zvykem, „géčko“ zdobí velice výrazný bodykit, doplněný světelnou rampou na střeše a zadním spoilerem. Tyto dva prvky spolu s kapotou a bočními zrcátky mají kontrastní karbonové provedení. Pokud se zákazník bojí o svou bezpečnost, může sáhnout po obrněné verzi.

V interiéru závisí výběr čalounění a dekorů čistě na vkusu majitele. V tomto případě je exteriér sladěn s bílou kůží doplněnou pískovým potahem na dveřích, bocích středového tunelu a loketní opěrce. Většina ovládacích prvků má leskle zlatý vzhled, zatímco dekorové lišty nesou umírněnou černou podobu.

Mansory nevynechal ani technickou stránku věci a motor posílil na 671 kW s točivým momentem 1200 N.m. Teoreticky by to dvoudveřové „géčko“ mělo na stovku zvládnout za 3,3 sekundy, ovšem maximální rychlost zůstala omezená na 250 km/h.