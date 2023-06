Mercedes-Benz EQT dorazil do českého konfigurátoru. Stojí dost, ale příplatků snad ani není třeba

Pokud chcete dodávečku pro rodinu, máte trochu hlouběji do kapsy a také máte rádi moderní technologie, tak jsme vám právě něco našli.

České zastoupení Mercedes-Benz zakotvilo elektrickou verzi dodávky Citan do svého konfigurátoru. Model se jmenuje EQT a má pro vás variantu 200 s pohonem pouze předních kol o výkonu 90 kW (122 koní). Cena činí 1.219.680 Kč za základní verzi Advanced Plus, pak 1.276.981 Kč za lepší Premium a vrcholná verze Premium Plus stojí 1.323.977 Kč. Modely se liší především výbavou, technika zůstává stejná.

Znamená to tedy, že získáte 45 kWh využitelné kapacity baterie, což má odpovídat dojezdu až 282 kilometrů. Nabíjení je možné výkonem až 80 kW. V základní výbavě dostanete 16palcová kola, čalounění sedadel syntetickou kůží, automatickou klimatizaci Thermotronic, velurové koberečky, výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou, zpětná kamera, dešťové a světelné senzory nebo multimediální systém MBUX.

U nejvyšší výbavy Premium Plus toho pak už není moc na připlácení. Můžete si pořídit navíc třeba střešní ližiny za 10.397 Kč, diodové přední mlhovky za 6266 Kč a vyhřívaná přední sedadla jsou za 11.693 Kč. Z pohledu komfortu na palubě už ale nejvyšší výbava nemá kam jít, minimálně v rámci dodávek. Vlastně si jen vyberete jeden ze šesti metalických laků karoserie za 17.667 Kč a máte hotovo.

Osobní verze Renaultu Kangoo nyní čistě elektrickou verzi nemá. Elektrický minivan najdete aktuálně třeba u Citroënu - Ë-Berlingo vyjde v základní výbavě na 975.000 Kč. Pro jistotu připomeneme, že užitečné zatížení Mercedesu EQT se pohybuje od 443 kg do 453 kg, podle výbavy.