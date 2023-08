Mercedes-Benz EQE už může sám parkovat v garážích. Podívejte se, jak je to snadné

Že dnes auta sama vyjedou a zajedou do parkovacího místa je docela běžné. Ale aby se samostatně pohybovala v parkovacích domech? To tu ještě nebylo...

Pokud v parkovacím domě APCOA P6 na letišti ve Stuttgartu uvidíte samostatně parkující a vyparkující auta, neděste se. Jde o první místo na světě, nabízející službu Automated Valet Parking pro vozy Mercedes-Benz. Jak to funguje? Prostřednictvím aplikace Mercedes me si řidič rezervuje parkovací místo předem a poté opustí vozidlo ve vyhrazené zóně na parkovišti. Jakmile všichni cestující opustí vozidlo, řidič může zahájit parkovací manévr prostřednictvím aplikace Mercedes me.

Když aplikace potvrdí, že infrastruktura Automated Valet Parking převzala kontrolu nad autem, řidič může opustit parkoviště. Vozidlo pak samo automaticky najede na rezervované parkovací místo a zaparkuje. Když se zákazníci vrátí na parkoviště, mohou snadno na svém smartphonu zahájit vyzvednutí svého Mercedesu. Ten sám vyjede z parkovacího stání, dojede k místu pro vyzvednutí a je připraven k odjezdu.

Odeslání auta do rezervovaného parkovacího místa prostřednictvím smartphonu je možné s balíčkem Remote Parking Package a službou Mercedes me connect Intelligent Park Pilot. K dispozici je pro model EQE a již brzy také pro EQS a klasickou třídu S – i u vozů, které již byly dodány. Následovat má zcela nová třída E.

Schválení proběhlo již v listopadu, kdy Mercedes-Benz a Bosch získali první povolení na světě ke komerčnímu použití své vysoce automatizované a řidičem neovládané parkovací funkce.