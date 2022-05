Třetí řada sedadel není plnohodnotná, ostatně rozvor 2,8 metru není všemocný. Automobilka sama uvádí, že sedadla jsou pro lidi do výšky 165 centimetrů, tudíž spíše pro děti. Tím pádem autu určitě odpustíte, že nasedání do třetí řady není pro dospělé úplně elegantní. Dospělí s výškou okolo 180 centimetrů se sem sice dostanou a vejdou, ale pouze v případě nouzového přesunu na krátkou vzdálenost. Mezi sedadly ale nechybí držáky na nápoje. Manipulace s třetí řadou sedadel je snadná, mají zezadu poutka a opěradla se zvedají zlehka.

Tím se podařilo GLB odlišit nejen od zbytku nabídky, ale také od většiny konkurence a z vozu není tak jen další prémiové SUV do počtu. Příchod čistě elektrické verze v rámci rozšiřování rodiny EQ tak bylo logické a automobilka se nyní může pochlubit tím, že má na trhu elektrické SUV pro sedm lidí, které se obejde bez obludných rozměrů a dá se pořídit i pod hranicí jednoho a půl milionu korun. EQB se pro nás vyrábí v Maďarsku, pro Čínu zase vzniká v Pekingu v továrně Beijing Benz.

Nicméně tohle nedělá EQB vyloženě špatně, řízení hezky ladí s nastavením podvozku a když se to spojí s moc dobrým odhlučněním, je cestování s tímto autem velmi příjemné. Kdo pak bude auto do nějakých divočin tlačit, brzy narazí na limit pneumatik Bridgestone Turanza T005 v rozměru 235/50 R19, které jsou právě velmi komfortní, ale pod náporem těžkého auta v zatáčkách kvílí. Přední sedadla navíc nejsou dělaná na rychlé průjezdy zatáček, moc vás nepodrží. Rychlé přejezdy horizontů s velmi těžkým spodkem auta také nejsou nic příjemného.

Komfort vozu je skutečně brilantní a znak na kapotě si určitě zaslouží. Nemá problém s drobnými nerovnostmi ani s příčnými prahy. Řidičsky vám ale EQB asi nic moc neřekne. Řízení má dlouhý převod a posilovací účinek je vysoký. Vodit si auto po zakroucených silnicích je tak velmi komfortní a nenucený zážitek, ale nadšení řidiči by se asi měli porozhlédnout jinde.

Všechny modely EQB jsou standardně vybaveny komfortním podvozkem. To v řeči automobilky znamená ocelové vinuté pružiny, vpředu nápravu McPherson s kovanými příčnými spodními rameny a vzadu čtyřprvkovou nápravu uloženou v pomocném rámu, který je od skeletu karoserie izolován pryžovými ložisky. Na přání jsou k mání také adaptivní tlumiče, kdy každý elektronicky ovládaný ventil, který reguluje průtok oleje a řidič si tak může sám určit charakteristiku tlumení jízdními režimy.

Díky možnosti rychlonabíjení výkonem až 100 kW může být EQB dobře využitelné i jinde než v příměstských oblastech, i když asi ne pravidelně. Nabíjecí stanice Ionity mi ukazovala po pár minutách dobíjecí výkon 104 kW, dojezd se zvyšoval před očima a z 10 na 80 % kapacity baterie to trvá reálně půl hodiny, což už se dá skousnout. Jelikož trávím většinu času na dálnici, vyšplhala se spotřeba na 22 kWh/100 km, během popojíždění po okolo komína ale není problém dostat se někam k osmnácti.

Sada lithium-iontových akumulátorů je uložená v podlaze v prostoru pod cestujícími. K chlazení nebo ohřívání dochází pod sadou akumulátorů prostřednictvím desky s proudící chladicí kapalinou. Využitelná kapacita akumulátorů činí 66,5 kWh a dle WLTP to vystačí k ujetí 420 kilometrů. Reálně se ale dostanete spíše lehce nad 300 km, s opravdu lehkou nohou možná i na 350 km.

Konkrétně má EQB 300 4Matic na přední nápravě asynchronní elektromotor s diferenciálem a jedním neměnným převodem. Na zadní nápravě je zase synchronní elektromotor s permanentními magnety. Logika pohonu všech kol vypadá tak, že se po většinu času pohání zadní náprava. Systém Torque Shift pro připojení všech kol ale dělá sto výpočtů za sekundu, takže by k prokluzu jen tak dojít nemělo, což potvrzujeme, ačkoliv pouze na suchu.

Mercedes-Benz EQB je dostupný ve třech motorových specifikacích. Základní verze EQB 250 je pouze předokolka s jedním elektromotorem. Naše prostřední verze EQB 300 4Matic je, jak již název napovídá, čtyřkolka se dvěma elektromotory. Vrcholnou specifikací je EQB 350 4Matic, kde už máte díky výkonu 215 kW (292 koní) slíbenou i celkem záživnou dynamiku. Neznamená to ale, že našich 228 koní nemá co nabídnout. EQB s ním akceleruje z 0 na 100 km/h za 8,0 sekundy a dosáhne rychlosti 160 km/h.

Závěr

Mercedes-Benz EQB má stejný smysl jako základní GLB. Je to další SUV krabice, která dokázala na maximum využít vnitřní prostor a svou existenci podle mého obhájila. Elektrický pohon automobilky je moc dobrý, naladěný na běžné používání, dojezd není příliš limitující a nabíjení výkonem až 100 kW je dalším velkým plusem. Prémiová cena přes 1,5 milionu za vybavené auto je s přihlédnutím ke konkurenci také v pořádku. Hlavní výhodu ale pořád vidím v možnosti sedmi sedadel.

Řidičsky sice nenadchne, sedadla mají nic moc boční vedení (i když šlo o sportovní sedadla z paketu AMG), ovládání přes touchpad je nešťastné a grafika navigace vypadá jako u deset let starého auta, nicméně žádnou zásadní chybu u tohoto auta nevidím. Jako auto do satelitu pro moderní rodinu s wallboxem navrtaným na stěně garáže se mi to zdá jako skvělá volba. Nicméně je na zvážení každého, jestli za podobným účelem ještě stále není lepší klasické benzinové GLB 200 s pohonem předních kol, které je v základu za milion.

Mercedes-Benz EQB: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.393.920 Kč (EQB 250/140 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.483.460 Kč (EQB 300/168 kW) Cena testovaného vozidla 1.739.081 Kč (EQB 300/168 kW)

Technické údaje: Mercedes-Benz EQB Rok 2022

Nejvyšší výkon 168 kW (228 koní)

Nejvyšší krouticí moment 390 Nm ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 8 s

Nejvyšší rychlost 160 km/h

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 495 l • 1 710 l

Hmotnost: provozní 2 100 kg

Rozvor náprav 2 829 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 585 mm • 1 584 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 684 × 1 834 × 1 667 mm

Sériová výbava: akustická výstraha pro okolí, multifunkční sportovní volant potažený kůží Nappa, bederní opěrky nastavitelné čtyřmi směry, sada pro parkování se zpětnou kamerou pro couvání, sada komfortních funkcí zrcátek, Mercedes me connet, 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru, asistent hlídání slepých úhlů, asistent parkování Parktronic, Active Brake Assist, tempomat, kolenní airbag řidiče, touchpad, komfortní podvozek, galvanizovaná řadicí páka, čalounění stropu černou tkaninou, media displej, příprava pro digitální rádio, LED High Performance světlomety s denním svícením LED, multimediální systém MBUX, automatická klimatizace Thermotronic, asistent adaptivních dálkových světel, vyhřívání předních sedadel, elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru, ambientní osvětlení interiéru

Volitelná výbava: sada navigační konektivity (2607 Kč), sada AMG (85.770 Kč), typ Premium (33.640 Kč), sada Night (5214 Kč), 19palcová kola AMG (15.642 Kč), panoramatické střešní okno (30.502 Kč), 3. řada sedadel pro 2 osoby (21.638 Kč)