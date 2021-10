Kufr se oproti GLA zmenšil. Nemá 425 litrů, ale pouze 340 litrů, což je hodnota srovnatelná s malými městskými vozy. Má však přehlednou ložnou plochu, pod podlážkou je místo pro uložení povinné výbavy a nechybí ani praktický síťový program po stranách. Budete-li s sebou vozit standardně dodávané pětimetrové kabely pro domácí zásuvky, wallboxy a veřejné nabíjecí stanice, jsou to dvě úhledné brašny, které zaberou docela dost místa. Za celý týden jsem je však ani jednou nevybalil, nebylo to prostě potřeba.

Kokpit je krásně vzdušný, jen s výhledem šikmo vzad to není úplná sláva, a ačkoliv jsem se snažil přizpůsobit, opěradla předních sedadel s méně výrazným bočním vedením mi prostě nepasovala. Střední část je totiž „vyboulená“ a připadalo mi, jako bych nad rameny už nic neměl. Ovšem na to, že jde o kompakt s podlahou plnou baterek, je uvnitř místa až až, takže zkrátka nepřijdou ani vyšší cestující, na které připadnou zadní místa.

Na pohled je to uvnitř super, co se výběru materiálů a úrovně zpracování týče, nemám nejmenší problém (i EQA je pořádně bytelné auto) a pozice k řízení je na poměry kompaktních crossoverů skvělá. Nemám pocit, že sedím až někde na střeše, ale nohy mám v přirozené poloze připravené k pohodlnému vystoupení. Subtilní přístrojovka neomezuje prostor před koleny a ani po hodinách jízdy vás nikde nic netlačí.

Je zajímavé sledovat, jak se mění trendy. Zatímco dříve se elektrické vozy hrdě honosily označeními s písmenem „e“, dnes se shlukují do samostatných rodin. V případě automobilky Volkswagen je to rodina ID, Hyundai má Ioniq (k modelu 5 brzy přibudou další), BMW vsadilo na písmeno „i“, Audi má modely e-tron a tak dále. Občas aby se v tom čert vyznal, ale čest výjimkám.

Jediný, co hrabe dvěma

Mercedes-Benz EQA se v Česku prodává ve třech provedeních (EQA 250/140 kW, EQA 300 4Matic/168 kW a EQA 350 4Matic/215 kW), dojezdem na jedno nabití okolo 420 km dle WLTP se však příliš neliší. Ani zkoušený základ není úplně levný – aktuálně se těsně drží pod hranicí 1,3 milionu korun a konkrétní vůz na fotkách dokonce vyšel na více než 1,4 milionu. Ve výbavě už měl ale prakticky vše a jak jsem uváděl, hned víte, za co platíte.

Ani základní EQA není žádný louda. Asynchronní elektromotor pohánějící přední kola má 140 kW a 375 N.m, které stačí k zrychlení u nuly na stovku za 8,9 sekundy. To na crossover s provozní hmotností přes dvě tuny není vůbec špatné. Razance, s jakou vůz zrychluje, může elektromobilů neznalé řidiče překvapit, jinak je ale ovládání shodné s běžnými spalovacími Mercedesy, s výjimkou páček pod volantem, které zde slouží k nastavení úrovně rekuperace energie. S maximální podporou a trochou předvídavosti využijete konvenční brzdy jen pro dobrzdění do nuly, většinou jsem ale využíval zlatý střed, protože maximálně intenzivní nástup rekuperace není pro vyznavače harmonické jízdy to pravé.

Nabíjení bez stresu

Život s elektromobily je rok od roku snazší. Počet nabíječek stoupá, navíc jsou čím dál výkonnější. Elektromobily jako takové jsou schopnější a množství čipů pro jednotlivé dodavatele energie dnes zastane jedna jediná karta, v případě Mercedesu nazvaná me Charge. V aplikaci si najdete nejbližší nabíjecí stanice včetně cen energie, chytrá navigace vám pro ně dokonce optimalizuje trasu, případně se můžete řídit podle údaje předpokládaného dojezdu po dojetí do cíle. Za nabíjení platíte až na konci měsíce, náklady máte pod kontrolou, prostě pohoda. Takhle jsme si elektromobilitu představovali už před lety a dnes to tak konečně funguje.

V Praze a okolí jsem nenašel stanici, kde by karta Mercedes me Charge nefungovala a z prvotního předpokladu otravného hledání stanic jediného poskytovatele nakonec byla podobná volnost pohybu jako s běžným spalovacím autem. Dokonce i u nás na „vsi“ kousek od Prahy už stojí dvě nové hypernabíječky od PRE s maximálním nabíjecím výkonem 75 kW.

EQA zvládne nabíjet vyšším výkonem (až 100 kW), déle než 45 minut mi ale nabíjení baterie o využitelné kapacitě 66,5 kWh do plna (vždy z přibližně 20 % kapacity) nikdy nezabralo. A to je trochu jiná situace než před pár lety, kdy jsme stáli fronty na nanejvýš 50kilowattové nabíječky, a cesty si museli plánovat sami. Nabíjení dosáhlo maximálního výkonu prakticky hned po zahájení, a dokonce i těsně před dokončením se vůz nabíjel výkonem 30 kW.

Ano, opravdu hrabe

Taková volnost pohybu se mi samozřejmě líbí a za těchto podmínek bych si dovedl Mercedes-Benz EQA představit i jako jediné auto do rodiny. Vědomí toho, že se nemusím příliš omezovat, a skvělá dynamika v nižších rychlostech se ale podepsaly na spotřebě energie. Zatímco šetřivý kolega Lukáš z Auto Tipu se se spotřebou energie pohyboval okolo normovaných 17,7 kWh/100 km (WLTP), já se nedostal pod čtyřiadvacet, a to jsem rekuperoval, nechával vůz plachtit, a snažil se více předvídat situaci na silnici. To se pak člověk nemůže divit, že ujede 200 km a už se poohlíží po nabíječce, přestože výrobce uvádí, že by měl vůz na jedno nabití ujet přes 400 km.

Jezdit ekonomicky s EQA bezesporu lze, je to pouze o člověku sedícím za volantem. Musel bych jezdit v eko režimu, v němž jsou reakce na plyn hodně otupělé, na druhou stranu ani sportovní režim není vzhledem ke komfortní nátuře vozu to pravé. Akcelerace z nižších rychlostí je kousavá a přední kola mají kolikrát co dělat, aby zvládla rychlý příval výkonu. Ne vždy se to povede a EQA začne tahat za volant, což se vám v elektromobilech se zadním pohonem, které můžete do jisté míry řídit i „zadkem“, prostě nestane.

Ani brzdy nejsou úplně ideální. Hůře se totiž odhaduje, kdy po sešlápnutí pedálu vůz brzdí ještě rekuperací, a kdy už klasickými brzdami. Tolik citu jako u Porsche Taycan jsem pochopitelně nečekal, když ale dobrzďujete do kolony a k autu před vámi se najednou začnete přibližovat rychleji, než jste podle tlaku na pedál brzdy čekali, není to nic příjemného. Brzdu přitlačíte ještě více, a když k tomu ještě chytíte nerovnost na silnici, přední kola poskočí. Do té chvíle skvělá harmonie jízdy je ta tam.

I navzdory vlastnostem, které je nutné odfiltrovat větším citem v pravé noze, se mi ale s Mercedesem EQA jezdilo parádně. Podvozek je komfortní, 18palcová kola zkoušeného kousku považuji za ideál z hlediska estetiky i pohodlí a kabina je skvěle odhlučněná od podvozku i aerodynamického svistu kolem předních sloupků a vnějších zpětných zrcátek. Dvoutunové EQA není žádný střízlík, v zatáčkách se docela naklání a má lehounké řízení, snaží se být ale maximálně stabilní a k nedotáčivosti přechází až při hrubém či velmi zbrklém zacházení.