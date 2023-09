Mercedes-Benz Concept CLA naznačuje podobu kompaktů ze Stuttgartu. Ujede až 750 kilometrů

První ukázka nové platformy Mercedes-Benz Modular Architecture ukazuje směr, kterým se značka vydá. V hlavních rolích: Úspornost, ekologie, technologie.

Na autosalon v Mnichově si značka Mercedes přivezla ukázku možné budoucí podoby svých kompaktních modelů. Koncept CLA si bere za vzor starší technickou specialitku, ultraúsporný futuristický prototyp Vision EQXX, jeho prvky ale balí do konvenční – i když velmi moderní – karoserie. Na ní si můžete všimnout svítící hvězdy vpředu, obklopené řadou drobnějších hvězdiček a světel s podobným motivem. Mnohem zajímavější je ale to, co se skrývá uvnitř.

Jde o první vůz na nové platformě MMA s 800V architekturou. Představou Mercedesu je dát zákazníkovi na výběr ze dvou typů baterií, ta lepší má mít kvůli vysoké energetické hustotě anodovou konstrukci s obsahem oxidu křemičitého a poskytovat dojezd přes 750 kilometrů v cyklu WLTP při spotřebě zhruba 12 kWh/100 km. Provedení se standardním dojezdem má dostat lithium-železo-fosfátový akumulátor. Nabíjení by mělo fungovat až 250 kW, což v praxi znamená až 400 km dojezdu za patnáct minut. V bateriích jsou články uchyceny lepením místo šroubů kvůli menším rozměrům, nižší hmotnosti a také větší tuhosti.

Motor je v konceptu jeden, má výkon 175 kW a dvourychlostní převodovku v jediném modulu, který váží méně než 110 kilogramů. Díky důkladnému omezení ztrát se z baterie na kola dostane 93 procent energie. Pohon neobsahuje téměř žádné drahé kovy, CLA umí fungovat v režimu V2H nebo V2G jako zdroj energie.

Palubní deska je tvořena digitálním přístrojovým štítem a obří obrazovkou Superscreen, specialitou jsou kulaté výdechy ventilace s malými displeji, sloužícími jako ovládací prvek. Digitálním mozkem vozu je nový operační systém MB.OS, poháněný kapalinou chlazeným procesorem. Ten je vidět v palubní desce jako šperk. Vnitřek je samozřejmě vystlán eko materiály. Kůže Nappa byla vyčiněna kávovými slupkami, třpytivě fialová látka je zase z recyklovaného PET plastu. Koberečky jsou vyrobeny z bambusu a táhla dveří i obložení loketní opěrky z recyklovaného papíru.